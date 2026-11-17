باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی جهاددانشگاهی با همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آغاز شد.

در این آئین حمید پارسانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت بازنگری در نسبت میان علوم تجربی و مبانی فلسفی در ساختار فرهنگی جامعه تأکید کرد.

وی افزود: در دوران معاصر، اگرچه علوم طبیعی پیشرفت داشته‌اند، اما این علوم غالباً در حاشیه فلسفه شکل گرفته‌اند. ما نیاز داریم که از نگاه صرفاً فنی به علوم پایه فراتر رفته و به پرسش‌های بنیادی درباره ماهیت آن‌ها در متن فرهنگ پاسخ دهیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش روحانیت و طلاب در مدارس علمیه و تأثیرگذاری آن‌ها بر فرهنگ عمومی، بر ضرورت توجه به دغدغه‌های اجتماعی در حوزه علوم انسانی و حفظ پیوند میان سنت‌های علمی و یافته‌های نوین تأکید کرد.

وی افزود: ما نیازمند ایجاد فضایی برای تدریس و تحقیق در حوزه فلسفه علوم پایه در دانشگاه‌ها هستیم تا بتوان میان دستاوردهای علمی و افق‌های تمدنی و تاریخی خود تعامل برقرار کرد.

پارسانیان همچنین با اشاره به آثار پژوهشی در حوزه فلسفه ریاضی و مقایسه دیدگاه‌های فلسفی شرق و غرب، بر اهمیت مطالعه عمیق و برخورد فعال با جریان‌های فکری برای درک درست مسیر آینده فرهنگی تاکید کرد.