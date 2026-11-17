باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - اولین آیین نکوداشت شهدای قهرمان، فرماندهان و دانش‌آموزان جان‌فدای ایران، با محوریت گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام استان فارس در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی و همچنین پاسداشت شهدای مظلوم ورزشگاه لامرد، امروز ۲۶ آبان در حوزه هنری برگزار شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در این مراسم ضمن تقدیر از حضور خانواده‌های معزز شهدا، فرماندهان و مسئولان، اظهار داشت: خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که امروز توفیق یافتیم در راستای گرامی‌داشت یاد و نام شهیدان سرافراز استان فارس در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در این مکان دور هم جمع شویم.

وی با اشاره به پیشنهاد برگزاری این مراسم گفت: حدود دو هفته پیش برادران عزیز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که از زمانی که جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بر ما تحمیل شد، مردان بزرگی را به ساحت انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌ایم؛ قریب به ۱۵ شهید از فرماندهان، مسئولان و دانشمندان عزیز در این جنگ تقدیم شده‌اند. البته تعداد شهدای ما بسیار بیشتر از این است، اما تأکید بر شهدایی بود که در تراز فرماندهان، مسئولان و دانشمندان شهید قرار دارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: تأکید دوستان بر این بود که در این مدت فرصت و مجالی نشد مراسمی در تهران برای گرامی‌داشت این شهیدان بزرگ و شناسنامه واقعی فارس برگزار کنیم و پیشنهاد شد که در ایام دهه دوم فاطمیه در تهران این مراسم برگزار شود. به دلیل ضیق وقت و ضرورت پیگیری‌های مربوط به مکان، امکانات و سایر لوازم، و همچنین حضور بسیاری از همکاران در حوزه‌های انتخابیه یا مأموریت‌ها، امکان برنامه‌ریزی کامل فراهم نشد؛ با این حال بنا بر این شد که هرچه زودتر این نشست در تهران برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ما گرامی‌داشت یاد و نام فرماندهان، دانشمندان و شهیدان استان فارس است؛ همان مردان عزیز و جاودانه‌شده‌ای که «عند ربهم یرزقون» هستند. قطعاً یاد و نام شهیدان قوت را در دل همه ما ایجاد می‌کند و وظیفه را بر ما سنگین‌تر می‌سازد که ادامه‌دهنده راهشان باشیم، ایستادگی و مقاومت کنیم و در این میدان جانانه بایستیم و پاسدار خون شهیدانمان و حریم مقدس انقلاب اسلامی باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این یک شروع است؛ بدون شک استان با عظمت فارس که نقش بزرگی در دفاع مقدس هشت ساله، نبرد ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه داشته، باید بتواند شخصیت‌ها، فرماندهان و مردان بزرگ خود را به تهران و ایران و جهان معرفی کند و این وظیفه بر ماست. از این رو امروز یک شروع برای یک حرکت خوب و ماندگار است.

ما مدیون خانواده شهدا هستیم

سردار محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، در ادامه این مراسم با درود به ارواح پاک شهدای راه حق و آزادی و گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب، گفت: اگر عزت، شرافت، دین و تمامیت ارضی داریم، همه را مدیون حضرت امام (ره) هستیم.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، اظهار داشت: بنده آمده‌ام تا از خانواده‌های معزز شهدا که ولی‌نعمت‌های واقعی جامعه ما هستند و به همه ما عزت دادند، تشکر کنم و از آنان بخواهم ما را حلال کنند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به نقش استان فارس در دفاع مقدس افزود: در عملیات آزادسازی سوسنگرد، بیش از ۵۲ نفر از شهدای شهر کازرون تقدیم شد و ما مدیون خانواده‌های این شهدا هستیم.

وی در پایان با استناد به سخن امام جمعه جهرم تصریح کرد: جای هیچ‌کدام از شهدا در این کره کوچک زمین نیست؛ به همین دلیل خداوند شهدا را استتار می‌کند و آنچه از شهدا به ما می‌رسد، پرتویی از استتار خدا است، نه نور واقعی شهدا.

جای آقا معلم شهید فارس خالی است

میلاد عرفان‌پور، شاعر، پژوهشگر و مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، در ادامه این مراسم با قرائت شعری در وصف شهید حسین باقری، معلم شهید فارس، گفت: مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند؛ اما بین این همه چهره‌های نورانی، جای عکس آقا معلم شهید فارس خالی است؛ شهیدی که به نوعی حججی دیگری شد.

وی با اشاره به شب شهادت این معلم شهید افزود: شب شهادتش نوشتند «زیباتر از زیبا شدی آقا معلم»؛ سال‌ها پروانه نور حسینی و شمع جمع ما بودی، آقا معلم.

عرفان‌پور در ادامه با بیان ابیاتی در وصف رشادت‌های این شهید، تصریح کرد:، اما همچنان در جنگی هستیم که به پایان خودش نرسیده و پایانش جز فتح و پیروزی ما و قصاص قاتلان امام شهید و شهدای مظلوم ورزشگاه لامرد و همه شهدای این جنگ نخواهد بود.