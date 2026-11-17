باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس با استناد به داده‌های سازمان زیرساخت گاز اروپا، برداشت خالص گاز از مخازن زیرزمینی این قاره از ابتدای فصل سرما تاکنون از ۵ میلیارد مترمکعب فراتر رفته است؛ رقمی که دو برابر میانگین پنج‌ساله برای این بازه زمانی است.

کشور‌های اروپایی تاکنون بیش از ۱۰ درصد از ۵۱.۲ میلیارد مترمکعب گازی را که در طول تابستان برای فصل سرما ذخیره کرده بودند، مصرف کرده‌اند.

اروپا فصل سرما را با کمترین میزان ذخایر گاز در سال‌های اخیر آغاز کرد. از زمان رسیدن سطح ذخایر به اوج پاییزی خود، یعنی ۷۴.۹۶ درصد، برداشت گاز ۱.۷ برابر میانگین پنج‌ساله بوده است. از ۲۸ اکتبر نیز بیش از ۶ میلیارد مترمکعب گاز از مخازن برداشت شده است.

تا ۱۵ نوامبر، مخازن زیرزمینی گاز اروپا ۷۰.۳۹ درصد ظرفیت خود پر بودند؛ سطحی که ۱۷.۹۹ واحد درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله در همین تاریخ و کمتر از ۸۲ درصد در مدت مشابه سال گذشته است. این میزان پایین‌ترین سطح ثبت‌شده برای این تاریخ از سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.

در حال حاضر حدود ۷۷ میلیارد مترمکعب گاز در مخازن اروپا وجود دارد که ۱۳.۵ میلیارد مترمکعب کمتر از سال گذشته و پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۳ است.

بر اساس الزامات کمیسیون اروپا، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید بین اول اکتبر تا اول دسامبر، ذخایر گاز خود را به ۹۰ درصد ظرفیت برسانند. در صورت دشواری تأمین ذخایر، حاشیه انعطاف‌پذیری ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

با این حال، کمیسیون اروپا با امید به زمستانی بسیار ملایم، آماده شده بود هدف ذخیره‌سازی را به ۸۰ درصد کاهش دهد؛ هدفی که اروپا در نهایت نتوانست به آن دست یابد.

منبع: تاس