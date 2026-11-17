باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس استاندار گیلان ، امروز در جلسه محله محوری اظهار کرد : با برنامه ریزی و تشخیص الویت می توان مشکلات و موانع محلات کم برخورد را شناسایی و رفع کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه توجه به محله ها کم برخوردار یک کار اخلاقی است ، افزود : محلاتی در استان هستند که امکانات رفاهی مناسبی ندارند همه ما در این بخش مسئول هستیم.

حق شناس با اشاره به اینکه فعالیت در محلات کم برخورد دار باید دلی باشد، اذعان داشت : در طول فعالیت مسئولیتی ، هر مدیر اگر بتواند یک مشکل را در محلات کم برخوردار حل کنند در طول مدت خدمت گذاری تاثیر گذار بود.

وی در ادامه به خانواده شهدا اشاره و تصریح کرد: متاسفانه برخی از پدران و مادران شهدا در محلات کم برخوردار سکونت دارند.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه ۶۱محله کم برخور دار در گیلان شناسایی شده است، افزود : همه مسئولان از فرصت ها در راستای رفاه حال عموم مردم باید بهره گیرند .

وی اضافه کرد : شبکه های برق ، فاضلاب ، مخابرات و ... در برخی از مناطق کم برخوردار به نحو احسن انجام شده است.

حق شناس به بار ش باران در گیلان و در مقابل کم آبی است استان اشاره اظهار داشت : با وجود. چنین بارش های نباید این استان دچار تنش آبی شود .

وی تصریح کرد : توجه به محلات کم بر خوردار آسیب های اجتماعی، فرهنگی و امنیت را در مناطق کاهش خواهد داد.

برپایی بیمارستان صحرایی ، برپایی میز خدمت ، تشکیل گروههای جهادی و پخت نان صلواتی در قالب طرحی در مناطق کم برخوردار از اهم موضوعاتی بود که مطرح شد.‌

دراین نشست هر یک از اعضای جلسه محله محور مشکلات و موانع محلات کم برخورد دار را عنوان و خواستار رفع آن از نماینده عالی دولت شدند.‌