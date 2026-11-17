باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت، اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی درودزن شهرستان مرودشت از نگهداری اشیای عتیقه توسط فردی در سطح حوزه استحفاظی مطلع و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، بلافاصله در محل حاضر شدند.

او ادامه داد: در بازرسی از آن محل، مقادیری اشیای عتیقه کشف و متهم به همراه کالا‌های مکشوفه به پاسگاه انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد، تصریح کرد: اشیای کشف شده جهت حفظ و نگهداری تحویل میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شد.

سرهنگ مردانی اضافه کرد: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت‌های این دسته از افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس