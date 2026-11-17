باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- آیین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی جهاددانشگاهی با همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آغاز شد.

در این آئین حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد از جمله جهاد دانشگاهی، از جسارت دانشجویان در نگارش و تولید آثار علمی و فرهنگی که در معرض نقد قرار می‌گیرند، استقبال کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایزه «علامه شهیدی» در این جشنواره، این جایزه را افتخاری برای مجموعه دانست و بر ارزش شخصیت‌های ارزشمندی که مورد تقدیر قرار می‌گیرند، تأکید کرد.

رستمی در ادامه به بررسی جایگاه زبان فارسی پرداخت و آن را پیونددهنده فرهنگ و هویت ملی دانست. وی اظهار داشت: «زبان فارسی، بنیاد فرهنگ ایرانی و ابزاری برای تربیت و ماندگاری ملت است. باید به جایگاهی برسیم که در آن، پژوهشگران علوم تجربی و دانش‌های نوین، برای آشنایی با مبانی و اندیشه‌های خود، به زبان فارسی مراجعه کنند.»

وی همچنین با اشاره به ضرورت دفاع از زبان و ادب فارسی در برابر چالش‌های فرهنگی، تأکید کرد که پاسبانی از زبان مادری، یکی از وظایف اصلی نیرو‌های فرهنگی و روشنفکر است.