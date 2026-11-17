باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی قبل یک فروند نفتکش متخلف دیگر، در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز، با برخورد به مین دریایی، دچار آتش سوزی شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با احتساب این نفتکش، از صبح امروز این سومین نفتکش است که در شرق تنگه هرمز، با برخورد به مین دچار آتش سوزی و متوقف شده است.

نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: پیام ما روشن است؛ تنگه هرمز بسته است و لازمه عبور امن از آن، هماهنگی با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، تردد در مناطق امن و روشن بودن سامانه‌های ناوبری است.