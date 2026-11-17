باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار رسمی از عمان و رایزنی با مقام‌های ارشد این کشور درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه به مسقط سفر کرده است، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان با هدف بحث و تبادل نظر درباره ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب در نشستی سه‌جانبه با حضور وزرای خارجه ایران، عمان و ازبکستان شرکت کرد.

در این نشست که به میزبانی سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، و با حضور بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، راجع به راه‌های توسعه همکاری‌های میان‌منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و ترانزیت بحث و تبادل نظر شد.

وزرای امور خارجه ایران، ازبکستان و عمان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های فراوان سه کشور برای گسترش روابط اقتصادی به‌ویژه از طریق تقویت مراودات تجاری در مسیر آسیای مرکزی -خلیج فارس/دریای عمان (دالان شمال-جنوب)، بر اهمیت برنامه‌ریزی جهت گسترش شبکه‌های مواصلاتی کشور‌های منطقه و تکمیل و بهسازی زیرساخت‌های مربوطه تأکید کردند.

منبع: وزارت امور خارجه