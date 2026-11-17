باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - محمداسماعیل مطلق معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در سفر به شهرکرد گفت: در راستای افزایش ارتقا سلامت، شیر رایگان در بیش از ۷۴ هزار مدرسه ابتدایی دولتی کشور توزیع می‌شود.



وی افزود: همچنین حمایت از تغذیه ۳۵۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید (تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و زنان باردار نیازمند به دریافت کمک‌های تغذیه‌ای از دیگر برنامه‌های درحال اجراست.



دکتر مطلق گفت: با وجود تمامی فشار‌های اقتصادی و بحران‌های منطقه‌ای، با تلاش شبانه‌روزی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، بهداشت و سایر دستگاه‌ها، تأمین کالا‌های اساسی با ثبات کامل مدیریت شده و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه احساس نشده است.



وی افزود: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر سلامت مردم یکی از اولویت های شورای امنیت و سلامت غذایی کشور است.



به گفته مطلق: باتوجه به جایگاه منحصربه‌فرد شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در ساختار حاکمیتی ایران (تحت ریاست رئیس‌جمهور)، رویکرد شورا بر مبنای استانی‌سازی مصوبات و فعال‌سازی کارگروه‌های سلامت در ۳۳ استان کشور است.



به دنبال حمایت‌های دولت از معیشت و سلامت عمومی، ۶ سند راهبردی مهم در حوزه‌های مختلف سلامت، تغذیه، تکامل دوران کودکی، تغییر اقلیم و سالمندان تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.



این اسناد با رویکرد تکامل همه‌جانبه دوران کودکی، سازگاری با تغییر اقلیم و سلامت با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی، کم‌آبی و مخاطرات آن، کیفیت آب و شاخص‌های محیطی، شاخص‌های بیماری‌های غیرواگیر، بلایا و حوادث، سالمندان و معلولین می‌باشد.



وی ادامه داد: تهیه و ایجاد «پیوست سلامت» برای اجرای همه طرح‌ها در کشور الزامی شده است.