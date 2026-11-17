باشگاه خبرنگاران جوان - جبرئیل برادری، سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور در تشریح وضعیت بازار محصولات پروتئینی اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، روند نزولی تورم ماهانه گروه «انواع گوشت قرمز و سفید» در مهر ماه نیز ادامه یافته است؛ به‌طوری‌که این نرخ از ۱.۳ درصد در مرداد ماه به ۰.۹ درصد در شهریور ماه و ۰.۲ درصد در مهر ماه رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده کاهش مستمر آهنگ رشد قیمت این گروه در سه ماه اخیر است.

وی افزود: کاهش تورم ماهانه محصولات پروتئینی، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم روبه‌رو است، اهمیت دارد و تداوم این روند نیازمند پشتیبانی از تولید، تأمین نهاده‌های دامی و استمرار عرضه متناسب با نیاز بازار است.

برادری با اشاره به دشواری‌های تأمین و توزیع کالا در شرایط کنونی تصریح کرد: شرایط پیش‌آمده در کشور، ضرورت مراقبت از امنیت غذایی و سفره مردم را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، استمرار تولید و تأمین نیاز بازار، حاصل تلاش تولیدکنندگان و همراهی مجموعه فعالان زنجیره تأمین و توزیع است.

وی با قدردانی از تولیدکنندگان دام و طیور کشور گفت: تولیدکنندگان در این روزهای دشوار، با وجود همه سختی‌ها و مشکلات، پای تولید ایستاده‌اند و برای تأمین نیاز مردم کمک‌حال کشور بوده‌اند. تلاش مسئولانه دامداران، مرغداران و همه فعالان زنجیره تولید، تأمین و توزیع محصولات پروتئینی، پشتوانه امنیت غذایی و شایسته تقدیر است و وظیفه ماست با پشتیبانی مؤثر و پیگیری رفع موانع، زمینه تداوم فعالیت آنان را فراهم کنیم.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد: رویکرد ما، پیگیری هم‌زمان دو مسئولیت حمایت از تولیدکننده برای تداوم تولید و کمک به تأمین مستمر و متعادل نیاز مصرف‌کننده است. پایداری بازار گوشت و مرغ زمانی تقویت می‌شود که تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد و کالا نیز به‌موقع در دسترس مردم قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اقدامات شرکت در حوزه تأمین نهاده‌های دامی، مدیریت ذخایر راهبردی و پشتیبانی از بازار، با هدف تقویت زنجیره تولید و تأمین محصولات پروتئینی دنبال می‌شود.

برادری عنوان کرد: تداوم روند نزولی تورم ماهانه گوشت قرمز و سفید، تحول مثبتی است و باید برای حفظ این روند تلاش کرد. ملاک اصلی، دسترسی مستمر مردم به محصولات پروتئینی و حفظ توان تولید کشور است و برنامه‌های شرکت با همین هدف پیگیری خواهد شد.