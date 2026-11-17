باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل بانک ملی ایران در جریان بازدید از شرکت داروسازی عبیدی و دیدار با مدیران این شرکت، بر توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی و تقویت حمایت بانکی از زنجیره تولید و توزیع دارو تأکید کرد و خواستار ارتقای رابطه بانک و مشتری به سطح یک شراکت راهبردی شد و استفاده از ظرفیت‌های متنوع بانک برای پشتیبانی از تولید و تأمین پایدار دارو را ضروری خواند.

محسن سیفی در این نشست با اشاره به آغاز دهه دوم همکاری بانک ملی ایران و داروسازی عبیدی اظهار کرد: امیدواریم در دوره جدید، تعامل دو مجموعه گسترده‌تر و اثربخش‌تر شود و بانک بتواند نقش پررنگ‌تری در پشتیبانی از فعالیت‌های این شرکت ایفا کند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی دو مجموعه افزود: بانک ملی ایران با ۹۸ سال سابقه فعالیت و داروسازی عبیدی با ۸۰ سال تجربه در صنعت دارو، دو بنگاه ریشه‌دار و اثرگذار در اقتصاد کشور هستند. همکاری مجموعه‌هایی با چنین پشتوانه‌ای می‌تواند فراتر از یک رابطه متعارف بانکی و تجاری، به الگویی از هم‌افزایی میان ظرفیت‌های مالی و توان تولیدی کشور تبدیل شود و زمینه خلق ارزش پایدار و تقویت تولید ملی را فراهم کند.

تأمین مالی زنجیره‌ای؛ ابزار راهبردی حمایت از تولید

سیفی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت کنترل تورم گفت: محدودیت‌های سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی، به‌ویژه در پرداخت تسهیلات نقدی و بلندمدت، اهمیت استفاده از روش‌های متنوع و هدفمند تأمین مالی را افزایش داده است.

وی کنترل نقدینگی، مدیریت ترازنامه بانک‌ها و هدایت منابع به بخش‌های مولد اقتصاد را از الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و افزود: تأمین مالی بنگاه‌هایی که فعالیت آنها مستقیماً با نیاز‌های اساسی مردم ارتباط دارد، باید متناسب با اهمیت و جایگاهشان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر جایگاه صنعت دارو در امنیت سلامت کشور تصریح کرد: داروسازی عبیدی از مجموعه‌های اثرگذار در عرصه تولید است و فعالیت آن با سلامت و زندگی مردم پیوند مستقیم دارد؛ از این رو، حمایت مالی از این صنعت باید با نگاهی راهبردی دنبال شود.

سیفی در ادامه، شبکه حدود ۱۵ هزار داروخانه کشور در تعامل با این شرکت را ظرفیتی مهم برای توسعه مدل‌های نوین تأمین مالی دانست و اظهار کرد: این شبکه گسترده، حلقه ارتباطی تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان است و می‌توان با اتصال آن به ظرفیت‌های مالی بانک، الگوی یکپارچه‌ای برای تأمین مالی زنجیره دارو طراحی کرد.

وی افزود: بانک ملی ایران می‌تواند با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال خود و بستر اپلیکیشن‌های «بام» و «بله»، امکان ایجاد زنجیره تامین مناسبی را فراهم نماید.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر آثار اقتصادی و اجتماعی این الگو گفت: چنین سازوکاری می‌تواند برای تمام حلقه‌های زنجیره دارو ارزش‌آفرین باشد؛ تولیدکننده از جریان مالی مطمئن‌تر برخوردار می‌شود، داروخانه‌ها قدرت تأمین و مدیریت موجودی خود را افزایش می‌دهند و مردم نیز از دسترسی پایدارتر و آسان‌تر به دارو منتفع خواهند شد. این طرح از منظر مسئولیت اجتماعی بانک نیز اهمیت دارد؛ چراکه تسهیل تأمین و توزیع دارو، ارتباط مستقیمی با سلامت و کیفیت زندگی مردم دارد. همچنین می‌توان در مراحل توسعه این الگو، راهکار‌هایی برای تسهیل پرداخت هزینه دارو از سوی مصرف‌کنندگان نیز طراحی کرد.

وی ادامه داد: بانک ملی ایران آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های جامع، خدمات متنوعی در حوزه تأمین مالی تولید، تأمین ارز، پشتیبانی از زنجیره مشتریان و ارائه خدمات بانکی به کارکنان این مجموعه ارائه کند. ابزار‌هایی همچون چک الکترونیک و ابزار‌های تعهدی زنجیره‌ای نیز می‌توانند به تسهیل فرایند‌ها و گسترش تعاملات دو مجموعه کمک کنند.

سرمایه در گردش؛ ضرورت استمرار تولید و تأمین دارو

سید امیر رضویان، مدیرعامل شرکت داروسازی عبیدی، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار دارو در کشور، نقدینگی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این مجموعه برشمرد و خواستار حمایت بیشتر نظام بانکی، به‌ویژه بانک ملی ایران، از صنعت دارو شد.

وی اظهار کرد: تداوم تولید و تضمین تأمین دارو به دسترسی مناسب به منابع مالی و سرمایه در گردش نیاز دارد و همراهی بانک ملی ایران می‌تواند در رفع دغدغه‌های مالی، تقویت زنجیره تأمین و استمرار فعالیت‌های تولیدی این مجموعه نقش مؤثری ایفا کند.

رضویان ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاری‌های دو مجموعه و استفاده از ظرفیت‌ها و خدمات بانک ملی ایران، زمینه تأمین پایدار دارو و پشتیبانی مؤثرتر از تولید ملی فراهم شود.