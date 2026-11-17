باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - ایلین اشتری، قهرمان کانوی یک‌نفره و مریم آقایی، نفر برتر کایاک یک‌نفره و اعضای تیم ملی جوانان قایقرانی بانوان، در حاشیه مسابقات قهرمانی کشور به بیان دیدگاه‌های خود درباره سطح رقابت‌ها، شرایط تمرینی و اهداف پیش رو پرداختند.

اشتری و آقایی که با تیم تهران در مواد کایاک و کانو ۵۰۰ متر به مقام نخست دست یافتند، عملکرد ورزشکاران در این رقابت‌ها را با توجه به تمرکز تمرینات اخیر بر استقامت، قابل قبول ارزیابی کردند و در عین حال معتقد بودند همچنان ظرفیت پیشرفت و ثبت رکوردهای بهتر وجود دارد.

این دو ملی‌پوش افزایش تعداد ورزشکاران و استان‌های شرکت‌کننده را از نکات مثبت مسابقات امسال دانستند و تأکید کردند که گسترش رقابت‌ها می‌تواند به ارتقای سطح فنی قایقرانان کمک کند.

حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌های جوانان و زیر ۲۳ سال، از مهم‌ترین اهداف پیش روی این ورزشکاران است. اشتری همچنین مسابقات قهرمانی جهان جوانان را از برنامه‌های آینده خود عنوان کرد و آقایی نیز حضور در این رقابت‌ها را یکی از اهدافش دانست.

آن‌ها در عین حال تأمین ویزا و فراهم شدن شرایط اعزام را از دغدغه‌های اصلی ورزشکاران برشمردند و ابراز امیدواری کردند فدراسیون برای حضور ملی‌پوشان در رقابت‌های بین‌المللی حمایت‌های لازم را انجام دهد.

اشتری و آقایی همچنین خرید قایق‌های جدید توسط فدراسیون را اقدامی مثبت ارزیابی کردند و گفتند استفاده از این تجهیزات در اردوهای تیم ملی، شرایط بهتری برای تمرین و آماده‌سازی ورزشکاران فراهم کرده است.