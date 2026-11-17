باشگاه خبرنگاران جوان _ باغ بیرم‌آباد کرمان پس از بیش از یک دهه انتظار، امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با حضور استاندار کرمان و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سرانجام به روی مردم باز شد؛ باغی چهارصدساله که از آغاز مرمت آن در سال ۱۳۹۴، در میان وعده‌های متعدد برای احیاء و بهره‌برداری عمومی، سال‌ها پشت درهای بسته باقی ماند.

درب‌های باغ تاریخی بیرم‌آباد بالاخره گشوده شد؛ اتفاقی که شاید در نگاه نخست تنها یک افتتاح دیگر در تقویم میراث‌فرهنگی کرمان به نظر برسد، اما برای شهروندان کرمانی، معنای آن فراتر از یک مراسم رسمی است. اینجا همان باغ تاریخی است که بیش از یک دهه در مسیر احیا قرار داشت، اما شهروندان سال‌ها امکان قدم‌زدن در فضای تاریخی آن و تماشای یکی از میراث ارزشمند شهرشان را نداشتند.

امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۵، در دوره استانداری دکتر محمدعلی طالبی، این انتظار به پایان رسید و باغ بیرم‌آباد با حضور استاندار کرمان به روی مردم باز شد.





