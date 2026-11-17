باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با ابراز تسلیت در پی ارتحال مرجع عالی‌قدر تشیع، اعلام کرد: به منظور مدیریت جریان ترافیک در روز چهارشنبه ۲۷ آبان، محدودیت‌های ویژه‌ای در بخش‌های مختلف شهر اعمال خواهد شد.

بر اساس این برنامه، از ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز چهارشنبه، هرگونه توقف یا پارک خودرو در محدوده خیابان هلال احمر (باجک ۲) تا میدان جهاد و همچنین تا چهارراه بازار اکیداً ممنوع است.

گفتنی است خودرو‌های متوقف در این مسیرها، جهت جلوگیری از بروز اختلال، توسط جرثقیل به پارکینگ‌های مجاز منتقل خواهند شد.

در بخش محدودیت‌های تردد، از ابتدای ساعات صبح روز چهارشنبه، تردد تمامی انواع وسایل نقلیه در محور‌های اصلی شامل خیابان ۱۹ دی (از ابتدای باجک ۲)، بلوار ۱۵ خرداد (از خیابان حائری)، بلوار امام موسی صدر (از پل رضوی) و بلوار لواسانی به سمت میدان جهاد ممنوع خواهد بود.

همچنین در تمامی کوچه‌ها و معابر فرعی منتهی به خیابان ۱۹ دی (باجک ۱) و تقاطع عماریاسر-آذر به سمت چهارراه بازار نیز محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.پلیس راهور استان قم از شهروندان و عزاداران درخواست کرد با توجه به حجم بالای تردد، از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و با همکاری مأموران مستقر در مسیر، از تردد با خودرو‌های شخصی در محدوده‌های طرح ترافیک خودداری کنند تا نظم مراسم حفظ شود.