باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سهشنبه اعلام کرد رهبران اروپایی در حال ایجاد ساختار امنیتی «علیه فدراسیون روسیه» هستند.
وی با این حال تأکید کرد که مسکو باید به نحوی اتحادیه اروپا را در مذاکرات صلح درباره اوکراین مشارکت دهد.
لاوروف همچنین گفت روسیه از حضور نیروهای نظامی کشورهای اروپایی برای آموزش نظامیان اوکراینی در خاک این کشور آگاه است و این موضوع را با مقامهای اروپایی مطرح کرده است.
وزیر خارجه روسیه افزود به کشورهایی که در این آموزشها مشارکت دارند هشدار داده شده است که چنین اقداماتی نه حمایت از اوکراین، بلکه «مشارکت مستقیم در جنگ» محسوب میشود.
منبع: بریکینگ نیوز