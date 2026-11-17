باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در همایش «سرو‌های سرخ فارس» که با محوریت گرامیداشت شهدای والامقام استان فارس در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی و پاسداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ورزشگاه لامرد در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا گفت: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، اما برگزاری مراسم بزرگداشت به‌تنهایی کافی نیست و باید راه، اهداف و دستاورد‌های شهدا را شناخت و برای ادامه مسیر آنان برنامه‌ریزی کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه بزرگداشت شهدا اظهار کرد: برگزاری چنین مراسمی ارزشمند است، اما مهم‌تر از آن شناخت راه و هدف شهدا و تلاش برای تداوم مسیر پرافتخار آنان است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اینکه همه داشته‌های امروز به برکت خون شهداست، به تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ضربه بزرگی به منافع استکبار جهانی وارد کرد. وی با اشاره به حضور گسترده مستشاران آمریکایی در ارکان مختلف کشور پیش از انقلاب افزود: آمریکایی‌ها در حوزه‌های مختلف کشور نفوذ و نقش تعیین‌کننده داشتند و حتی در زمینه‌هایی مانند برنامه‌ریزی و فروش نفت و خرید کالا نیز منافع خود را دنبال می‌کردند.

سیاری با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر قطع منافع آمریکا در ایران، به سلطه و هژمونی استکبار جهانی در منطقه غرب آسیا نیز ضربه زد، تصریح کرد: دشمن طی ۴۸ سال گذشته تلاش کرده است سلطه پیشین خود را در منطقه احیا کند، اما به اهدافش نرسیده است. کینه استکبار از ملت ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ادامه به تشریح اقدامات دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: دشمن برای بازگشت به منافع از دست‌رفته و احیای سلطه خود در منطقه، مسیر‌های مختلفی را دنبال کرد که یکی از نخستین اقداماتش ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در کشور بود. دشمن در مناطقی که بستر مناسبی وجود داشت، تلاش کرد اختلافات قومی و مذهبی را گسترش دهد، اما این اقدامات به نتیجه مورد نظر نرسید.

امیر دریادار سیاری در ادامه سخنان خود با تشریح ابعاد حمایت قدرت‌های جهانی از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی هشت‌ساله تأکید کرد: دشمن با محاسباتی نادرست تصور می‌کرد می‌تواند با حمله به ایران به اهداف خود دست یابد، اما حضور مردم و رهبری امام خمینی (ره) تمامی معادلات دشمن را برهم زد.

وی با اشاره به شرایط بین‌المللی دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: دشمن برای حمله به جمهوری اسلامی ایران به دنبال فردی بود که بتواند اهداف سلطه‌طلبانه آنها را دنبال کند و در نهایت صدام را با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و جاه‌طلبی‌هایش برای این مأموریت انتخاب کردند. هدف‌گذاری دشمن، از بین بردن انقلاب اسلامی و ضربه زدن به تمامیت ارضی ایران بود. در آن مقطع، جهان به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود، اما هر دو جریان برای حمایت از صدام در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به کمک‌های تسلیحاتی و مالی کشور‌های مختلف به رژیم بعث گفت: کشور‌های شرقی و غربی انواع تجهیزات نظامی، از جمله تانک، هواپیما، بالگرد و موشک در اختیار عراق قرار دادند و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز میلیارد‌ها دلار به این رژیم کمک کردند.

وی با بیان اینکه حمایت‌ها از صدام تنها به کمک‌های مالی و تسلیحاتی محدود نبود، خاطرنشان کرد: هنگام آزادسازی اسرا، از ۲۷ کشور اسیر در اختیار ایران قرار داشت که نشان‌دهنده ابعاد گسترده حضور نیرو‌های خارجی در جنگ بود. دشمن با این تصور که ارتش ایران پس از انقلاب با جابه‌جایی نیروها، تغییرات ساختاری و مشکلات آن دوران آمادگی لازم را ندارد، زمان را برای حمله مناسب ارزیابی کرد؛ اما در محاسبات خود نقش مردم و حضور معنوی امام خمینی (ره) را نادیده گرفته بود. دشمن هشت سال جنگ را بر ملت ایران تحمیل کرد، اما در نهایت به هیچ‌یک از اهدافی که برای این جنگ در نظر گرفته بود، دست نیافت.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهدای استان فارس، از شهید جاویدالاثر و شهید عباس دوران به‌عنوان نمونه‌هایی از ایثار و شناخت هدف در مسیر دفاع از کشور یاد کرد.

وی با اشاره به رشادت یکی از سربازان توپخانه در شلمچه، به نقل از روایت مطرح‌شده درباره این شهید گفت: این شهید در واپسین لحظات حیات خود پیامی برای امام خمینی (ره) و مادرش داشت که مضمون آن، بیانگر استواری و پایداری او در مسیر دفاع از میهن بود.

سیاری همچنین با یادآوری عملیات شهید عباس دوران در جریان برگزاری کنفرانس سران کشور‌های اسلامی در بغداد اظهار کرد: در شرایطی که صدام مدعی بود سامانه‌های پدافندی عراق اجازه عبور هیچ پرنده‌ای را از آسمان بغداد نمی‌دهد، شهید دوران با انجام عملیاتی جسورانه این ادعا را به چالش کشید.

وی با اشاره به شهادت دوران در این عملیات و از جان‌گذشتگی وی، به نقل از بیانات امام خمینی (ره) درباره این خلبان شهید گفت: امام شهید فرموده بودند اگر خود شاهد اجرای این عملیات نبودند، تصور می‌کردند شهید دوران شخصیتی داستانی است. شناخت شهدا تنها به شناخت نام و خاطره آنان محدود نمی‌شود، بلکه باید اهداف و انگیزه‌های آنان را نیز شناخت؛ چراکه شهید دوران با اقدام خود می‌خواست نشان دهد ملت ایران در برابر دشمن سرافراز و استوار ایستاده است.

سیاری در ادامه با اشاره به اقدامات دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: تحریم‌ها از ماه‌های پیش از پیروزی انقلاب آغاز شد و در سال‌های بعد بر تعداد و گستره آنها افزوده شد.

وی با اشاره به تغییر شیوه‌های مقابله دشمن با جمهوری اسلامی ایران، از تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و در نهایت جنگ ترکیبی به‌عنوان مراحل مختلف این تقابل نام برد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تشریح اهداف جنگ نرم اظهار کرد: در جنگ نرم، هدف اصلی تسلط بر ذهن و باور‌های مردم، به‌ویژه جوانان است؛ زیرا با تغییر باور‌ها و عقاید، افکار و رفتار افراد نیز تغییر می‌کند و در چنین شرایطی دشمن می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. دشمن از ابزار‌های مختلف رسانه‌ای، فرهنگی و ارتباطی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و به‌ویژه نسل جوان استفاده می‌کند.

امیر دریادار سیاری در ادامه سخنان خود با اشاره به تداوم دشمنی‌های استکبار جهانی علیه ایران گفت: امروز کشور درگیر جنگ ترکیبی است؛ جنگی که همه مؤلفه‌های قدرت ملی، از جنگ اقتصادی و فرهنگی تا جنگ نظامی را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به جنگ هشت‌ساله تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: دشمن در این جنگ‌ها به دنبال از بین بردن انقلاب اسلامی، ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی ایران بود. نبرد هرمز هنوز ادامه دارد و دشمنی استکبار جهانی با ایران همچنان پابرجاست.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه در جنگ هشت‌ساله، قدرت‌های شرق و غرب از صدام حمایت کردند، افزود:جنگ ۱۲ روزه نیز آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشور‌های اروپایی از ظرفیت‌های فناورانه و امکانات خود برای پشتیبانی از حمله به ایران استفاده کردند. دشمن در هر سه جنگ تصور می‌کرد با ایجاد ناامنی، حمله به مراکز حساس و تحریک جریان‌های مخالف می‌تواند مردم را به خیابان‌ها بکشاند و زمینه فروپاشی نظام را فراهم کند؛ اما در هر سه مقطع در محاسبات خود دچار خطا شد.

سیاری با تأکید بر اینکه هر سه جنگ با حمایت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی همراه بوده است، تصریح کرد: دشمنان با تأمین تجهیزات، منابع مالی و پشتیبانی‌های مختلف وارد میدان شدند، اما به خواست خدا به اهداف خود نرسیدند.

وی دو عامل اصلی موفقیت ایران در برابر تهدید‌ها را آمادگی نیرو‌های مسلح و حمایت همه‌جانبه مردم دانست و گفت: آمادگی نیرو‌های مسلح در زمین، هوا و دریا در کنار حضور و پشتیبانی ملت، زمینه‌ساز موفقیت کشور بوده است؛ اگر مردم در صحنه نباشند، دستیابی به موفقیت ممکن نیست.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه دشمنی استکبار جهانی با ایران به پایان نرسیده است، اظهار کرد: این دشمنی برای بازگشت به منافع گذشته و احیای هژمونی خود در منطقه غرب آسیا ادامه دارد؛ اما ملت ایران ایستاده است و در برابر استکبار مقاومت خواهد کرد. امروز کشور‌های جهان به ملت ایران به‌عنوان ملتی بزرگ و سرافراز نگاه می‌کنند؛ ملتی که در برابر فشار‌ها ایستادگی کرده و اجازه نداده است دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

سیاری در پایان با تأکید بر نقش شهدا در عزت و اقتدار امروز کشور خاطرنشان کرد: ناکامی دشمن در ایجاد ناامنی و دستیابی به اهدافش، به برکت خون شهداست؛ همان‌گونه که امام شهید فرمودند، هرچه داریم به برکت خون شهداست.