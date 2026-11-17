باشگاه خبرنگاران جوان - هانی بطیش، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت ایران این پیام را به غرب منتقل کرده است که همان‌طور که آمریکا زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از جمله سدها و تأسیسات نزدیک پایگاه‌های نظامی را هدف تهدید قرار می‌دهد، تهران نیز در پاسخ به این تهدیدها اقدام خواهد کرد. او افزود استفاده از برچسب «کاربری دوگانه» برای توجیه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، رویکردی تکرارشده در غرب است.

این تحلیلگر با اشاره به تجربه غزه، از تلاش رسانه‌هایی مانند نیویورک‌تایمز برای توجیه چنین حملاتی انتقاد کرد و تأکید داشت که این توجیهات مشروعیت‌بخش نیستند. بطیش هشدار داد در صورت افزایش سطح حملات آمریکا به زیرساخت‌های ایران، تهران نیز سطح پاسخ خود را افزایش خواهد داد؛ روندی که می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد.