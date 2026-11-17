باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی عمدی یک دستگاه کامیون در یکی از محله‌های این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند و یک قبضه سلاح کلاشینکف که متهم هنگام ارتکاب جرم به همراه داشته نیز از او کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اختلافات شخصی و خانوادگی، آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد.

منبع: پلیس فارس