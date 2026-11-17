باشگاه خبرنگاران جوان - زیرساخت‌های شرکت‌هایی مانند آمازون و مایکروسافت میزبان میلیون‌ها وب‌سایت، برنامه و خدمات بانکی و دولتی هستند؛ بنابراین از دسترس خارج شدن چند مرکز داده می‌تواند هزاران سازمان را هم‌زمان با مشکل روبه‌رو کند. در یکی از اختلال‌های مایکروسافت، خدمات اوت‌لوک و مایکروسافت ۳۶۵ در ۷۴ کشور مختل شد و بخش‌هایی از نظام سلامت، بازارهای مالی، نهادهای دولتی و قضایی در کشورهای مختلف آسیب دیدند.

این آسیب‌پذیری پیش‌تر نیز در ژوئیه ۲۰۲۴ با اختلال شرکت کراد استرایک آشکار شده بود؛ حادثه‌ای که حدود ۸.۵ میلیون رایانه مجهز به ویندوز را از کار انداخت و بخش‌هایی از صنعت هوانوردی، بانکداری و بیمارستان‌ها را مختل کرد. این رخدادها اهمیت حاکمیت دیجیتال را برجسته می‌کنند؛ چراکه وابستگی به یک تأمین‌کننده فناوری یا زیرساخت ابری، دیگر فقط مسئله‌ای اقتصادی و فنی نیست و می‌تواند به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود.