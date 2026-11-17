\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0642\u062a\u062f\u0631\u06cc - \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0646\u06a9\u0648\u062f\u0627\u0634\u062a \u00ab\u0633\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062e \u0641\u0627\u0631\u0633\u00bb \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc\u062a \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u062f\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0650 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0647 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\n\n