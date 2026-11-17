باشگاه خبرنگاران جوان -مهمانان اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی با استقبال معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران استانی، وارد فرودگاه ارومیه شدند تا در این رویداد بین‌المللی، میهمان مردم حسینی آذربایجان‌غربی باشند.

این اجلاس قرار است از عصر امروز ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی شهر ارومیه برگزار شود و میزبان جمعی از پیرغلامان، مداحان و خادمان اهل‌بیت (ع) از داخل و خارج کشور باشد.

در این اجلاس، علاوه بر چهره‌های مذهبی و مداحان، بانوان فعال در عرصه مدیحه‌سرایی و خدمت به فرهنگ حسینی نیز حضور خواهند داشت تا ظرفیت‌های فرهنگ عاشورایی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی و از خادمان پیشکسوت این عرصه تجلیل شود.