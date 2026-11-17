باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران خبر داد و گفت: محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای تا ساعت ۲۴ امروز (۲۶ آبان) مسدود هستند.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده‌های کمالشهر، گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: همچنین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در حدفاصل گرمدره تا استاندارد و محور تهران ـ شهریار در بیشتر مقاطع، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: ترافیک در آزادراه تهران ـ ساوه در حدفاصل احمدآباد مستوفی تا دهشاد نیز نیمه‌سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و آب‌اسک سنگین است، اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

وی با اشاره به انسداد محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال بیان کرد: این محورها در مسیر رفت و برگشت، در محدوده حدفاصل هریجان تا سیاه‌بیشه، به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای از روز یکشنبه ۲۴ آبان تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۶ آبان به‌صورت ۲۴ ساعته مسدود هستند و رانندگان برای تردد می‌توانند از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه استفاده کنند.

محرابی‌نیا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی نیز گفت: در ارتفاعات محورهای شمالی مه‌گرفتگی گزارش شده است و رانندگان باید با توجه به کاهش دید، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی در ادامه درباره محورهای مسدود غیرشریانی اظهار کرد: محورهای هشترود ـ طالقان، پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و وازک ـ بلده همچنان مسدود هستند.