باشگاه خبرنگاران جوان -محمد خامه‌یار مدیر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات مرحله نخست بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: در این مرحله حدود سه هزار داوطلب در رشته‌های مختلف قرآنی و معارفی شرکت می‌کنند که از این تعداد، حدود هزار و ۸۰۰ نفر بانوان و بیش از هزار نفر آقایان هستند.

وی با بیان اینکه داوطلبان از سطوح تحصیلی و علمی متفاوتی در این آزمون حضور دارند، افزود: شرکت‌کنندگان شامل حافظان کل قرآن کریم، حافظان بخش‌هایی از قرآن و حافظان چند جزء هستند و حتی افرادی با مدارک تحصیلی مختلف، از سطح سواد خواندن و نوشتن تا مقاطع دکتری، در این رقابت قرآنی حضور دارند.

خامه‌یار با اشاره به اینکه آزمون در ۲۷ رشته قرآنی و معارفی برگزار می‌شود، ادامه داد: این مرحله، بخش کتبی آزمون است و داوطلبانی که ثبت‌نام خود را در سامانه نهایی کرده و کارت ورود به جلسه دریافت کرده‌اند، از محل برگزاری آزمون خود مطلع شده‌اند.

وی با تأکید بر اعتبار مدرک این آزمون تصریح کرد: برای پذیرفته‌شدگان، مدرک معتبر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود؛ ازاین‌رو، تمامی ضوابط و استاندارد‌های لازم برای برگزاری آزمون، از جمله طراحی و نظارت بر سؤالات، مراقبت‌های آزمونی و رعایت زمان‌بندی در نظر گرفته شده است.

مدیر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با بیان اینکه این آزمون با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود، گفت: پس از پایان زمان آزمون، پاسخ‌نامه‌ها و سؤالات جمع‌آوری و مهروموم شده و برای انجام مراحل بعدی به نمایندگی سازمان سنجش در استان تحویل داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آزمون در استان قم برخلاف بسیاری از استان‌های دیگر به‌صورت متمرکز و در یک حوزه امتحانی برگزار می‌شود و تمامی داوطلبان در دانشگاه قم حضور خواهند یافت.

خامه‌یار با اشاره به استقبال خوب از این دوره آزمون بیان کرد: از نکات جالب این دوره، حضور خانوادگی برخی داوطلبان است؛ به‌گونه‌ای که در بعضی خانواده‌ها پدر و مادر حافظ کل قرآن کریم هستند و فرزندان نیز در رشته‌های حفظ بخشی از قرآن شرکت کرده‌اند.

وی درباره مرحله دوم آزمون نیز گفت: مرحله دوم از پنجم آذرماه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود بیش از سه هزار نفر و در مجموع نزدیک به چهار هزار داوطلب در این مرحله به پرسش‌ها پاسخ دهند. این مرحله نیز هم‌زمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

خامه‌یار از داوطلبان خواست با توجه به آغاز آزمون در ساعت ۹ صبح، حداکثر تا ساعت ۸:۳۰ در محل دانشگاه قم حضور داشته باشند و افزود: شرکت‌کنندگان باید لوازم ضروری موردنیاز را همراه داشته باشند، اما ورود تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی به حوزه امتحانی ممنوع است.

وی همچنین درباره تمهیدات رفت‌وآمد داوطلبان اظهار کرد: افرادی که با خودروی شخصی به دانشگاه مراجعه می‌کنند، می‌توانند پس از پیاده شدن در مقابل دانشگاه، از وسایل نقلیه پیش‌بینی‌شده دانشگاه برای رسیدن به محل آزمون استفاده کنند. همچنین برای داوطلبانی که وسیله نقلیه شخصی ندارند، از میدان رسالت و میدان جانبازان سرویس رفت‌وآمد در نظر گرفته شده است که نخستین سرویس ساعت ۸ صبح به سمت دانشگاه قم حرکت خواهد کرد.

مدیر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در پایان از حضور مسئولان استانی و مدیران قرآنی در محل برگزاری آزمون خبر داد و گفت: استاندار قم، آیت‌الله سعیدی، نمایندگان استان و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط از جمله مسئولان اوقاف، برای بازدید و حمایت از شرکت‌کنندگان در این رویداد دعوت شده‌اند.