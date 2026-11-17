باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در تورنمنت بصره امشب ساعت ۱۹:۴۵ به مصاف تیم ملی عراق میزبان این رقابت‌ها رفت.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

پیام نیازمند، صالح حردانی، سامان فلاح، علی نعمتی، حسین گودرزی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، آریا یوسفی، امیرحسین حسین‌زاده، محمد محبی و دنیس درگاهی

ترکیب تیم ملی فوتبال عراق

کمیل سعدی، آدام طالب، آکام هاشم، احمد یحیی، ابراهیم بایش، امیر العماری، آیمار شیر، مارکو فرج، حسین علی جاسم، ایمن حسین و هیران احمد

دقایق حساس بازی

دقیقه ۱: علی جاسم بازیکن تیم ملی عراق گل اول تیمش را به ثمر رساند.

دقیقه ۸: ارسال توپ به درگاهی نرسید و کمک داور هم آفساید بازیکن ایران را اعلام کرد.

دقیقه ۹: دنیس درگاهی در موقعیت تک به تک قرار گرفت و شانس عالی برای جبران گل خورده به دست آورد، اما ضربه او به تیرک عمودی دروازه عراق خورد.

دقیقه ۱۴: دنیس درگاهی پاس عمقی یوسفی را نتوانست استفاده کند و دروازه بان عراق توپ را در ۲ مرحله در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۹: ارسال بازیکن عراق با اختلاف زیاد از بالای دروازه ایران به بیرون رفت و گل نشد.

دقیقه ۲۵: ضربه آرام آریا یوسفی را گلر عراق به راحتی در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۷: ضربه دنیس درگاهی با اختلاف کم به بیرون از دروازه عراق رفت، اما کمک داور اعلام آفساید کرد.

دقیقه ۳۰: ارسال حردانی را بازیکن عراق به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۲: ارسال ضربه کرنر را سعید عزت اللهی به کنار دروازه عراق زد و قبل از آن هم داور خطای عزت اللهی بر روی بازیکن عراق را گرفت.

دقیقه ۳۳: علی نعمتی مهاجم عراق را به خوبی در محوطه جریمه ایران کنترل کرد و توپ او را گرفت.

دقیقه ۴۰: عراق بازهم با فرار سریع از سمت راست خط دفاعی ایران موقعیت خوبی ساخت که این بار احمد یحیی با استفاده از سرعت بالای خود از صالح حردانی عبور کرد تا خطای مدافع راست ایران با ضربه آزاد برای حریف همراه شود.

دقیقه ۴۲: هیران احمد با سرتوپ و شوت پای چپ به دنبال گلزنی بود که ضربه او به شکل خطرناکی از بالای دروازه ایران به بیرون رفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۲ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع عراق به پایان رسید.

دقیقه ۴۷: ارسال خطرناک حسین‌زاده روی محوطه جریمه عراق را دروازه‌بان این تیم جمع کرد.

دقیقه ۵۳ ضربه آریا یوسفی در محوطه جریمه عراق را مدافع این تیم روی خط گل برگشت داد.

دقیقه ۵۴ شوت حسین زاده با اختلاف کم از کنار دروازه عراق به بیرون رفت.