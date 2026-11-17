باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار جمشید رضایی شامگاه امروز در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و محور مقاومت، از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده شهدا اظهار داشت: شهدا به آرزوی خود رسیدند، اما خانواده‌های آنان همواره با آرزوی شهادت و ادامه مسیر فرزندانشان زندگی می‌کنند و در راه ارزش‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم هستند.

سردار رضایی با بیان اینکه رزمندگان کردستان به‌صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف استان و مناطق مرزی حضور دارند، افزود: تأمین امنیت پایدار مردم از مهم‌ترین مأموریت‌های رزمندگان است و این امنیت به برکت خون شهدا، تلاش نیروهای مسلح و حمایت مردم به دست آمده است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید شهرامفر و سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در میان نیروهای مسلح بیان کرد: رزمندگان امروز این فرهنگ را از شهدای والامقام و همرزمان خود و همچنین از مکتب امامین انقلاب و سیدالشهدا(ع) به ارث برده‌اند.

وی تأکید کرد: باید فرهنگ مقاومت و ایستادگی را در جامعه نهادینه کنیم و در برابر یاوه‌گویی‌ها و تهدیدها ایستادگی داشته باشیم؛ چراکه استمرار امنیت و اقتدار کشور در گرو همین روحیه مقاومت است.

سردار رضایی در پایان با قدردانی از هدایت‌های فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، فرماندهی نیروی زمینی سپاه و فرماندهی سپاه کردستان گفت: آمادگی نیروهای مسلح و همراهی مردم از عوامل مهم حفظ امنیت پایدار در استان است.