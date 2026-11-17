باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در نشستی با حضور وزیر دادگستری، رئیس و جمعی از مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن بررسی عملکرد، اقدامات و برنامه‌های این سازمان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های نظارت هوشمند، تقویت ظرفیت‌های مردمی در کنترل و پایش بازار و استقرار عدالت در تمامی سطوح حکمرانی تأکید کرد.

در این نشست، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گزارشی از عملکرد، اقدامات اجرایی و برنامه‌های این سازمان در حوزه نظارت بر بازار، رسیدگی به تخلفات اقتصادی و اجرای مأموریت‌های قانونی ارائه کرد. وزیر دادگستری نیز ضمن تشریح اقدامات صورت‌گرفته، به تبیین مسائل، چالش‌ها، الزامات و نیاز‌های سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت.

رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارت و رسیدگی و حرکت به سمت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین تأکید کرد.

پزشکیان با بیان اینکه باید سازوکار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی از شیوه‌های سنتی و مبتنی بر رسیدگی‌های میدانی به سمت نظام نظارت و رسیدگی الکترونیکی و هوشمند سوق پیدا کند، تصریح کرد: به جای توسعه ساختمان‌ها، گسترش ساختار‌های فیزیکی و ایجاد مجموعه‌های متمرکز، باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های الکترونیکی سازمان را تقویت کنیم و بستر لازم برای انجام هوشمند و برخط مأموریت‌ها را فراهم آوریم.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت استقرار و تکمیل سامانه جامع کدگذاری و رهگیری کالا تأکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از این سامانه، امکان رصد و رهگیری دقیق جریان کالا فراهم می‌شود و به‌راحتی می‌توان مشخص کرد چه شخصی، چه کالایی را، از کجا و با چه قیمتی خریداری کرده است. این اطلاعات می‌تواند بستر مؤثری برای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع، شناسایی تخلفات و مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی باشد.

پزشکیان با اشاره به پیگیری‌های مکرر خود از مسئولان اقتصادی کشور در این زمینه خاطرنشان کرد: این موضوع در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از جمله ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نیز قابلیت اجرا و پیگیری دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و انسجام بیشتر، از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌ای موجود برای تحقق شفافیت اقتصادی استفاده کنند.

رئیس‌جمهور در عین حال، بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی و نظارت اجتماعی در تنظیم و کنترل بازار را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر میتوان از ظرفیت‌های مردمی، با محوریت محله و مسجد، برای نظارت بر وضعیت بازار، رصد جریان عرضه و توزیع کالا و شناسایی مواردی همچون احتکار و گران‌فروشی استفاده کنیم. مردم در محلات می‌توانند با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در گزارش‌دهی، شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کنند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، عدالت را یکی از دغدغه‌های مستمر و روزانه خود در مسئولیت حکمرانی عنوان کرد و اظهار داشت: نمی‌توان مدعی استقرار حکومت اسلامی بود، اما در برابر بی‌عدالتی سکوت کرد یا آن را پذیرفت و تحمل کرد. متأسفانه گاهی برخی قوانین و مقرراتی که به تصویب می‌رسانیم، به جای رفع تبعیض و تحقق عدالت، زمینه‌ساز تشدید بی‌عدالتی می‌شوند؛ در حالی که اصل سوم قانون اساسی، اصول و مبانی اعتقادی دین و آموزه‌های اسلامی همگی بر ضرورت تحقق عدالت تأکید دارند.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه عدالت در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع) افزود: امام علی (ع) که ما به ایشان عشق می‌ورزیم، امام عدالت است؛ با این حال، گاهی میان آنچه به آن اعتقاد داریم و آنچه در عمل و رفتار ما اتفاق می‌افتد، فاصله وجود دارد. این فاصله و بروز رفتار‌های تبعیض‌آمیز، موجب نارضایتی و گلایه‌مندی مردم می‌شود. برای مردم، تحمل تبعیض و مشاهده برخورد‌های ناعادلانه بسیار دشوار است و ما مسئولان باید نسبت به این مسئله حساس و پاسخگو باشیم.

پزشکیان در ابتدای این نشست نیز با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید و تمامی شهدای جنگ اخیر، اظهار داشت: شهادت این عزیزان، سند رسوایی و بی‌آبرویی نظام سلطه است و این ننگ تا زمانی که جهان باقی است، از پیشانی عاملان آن پاک نخواهد شد. از خداوند متعال مسئلت داریم که توفیق خدمتگزاری صادقانه به مردم را به ما عطا کند تا بتوانیم با قدرت، راه و آرمان‌های این عزیزان را ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به محاسبات و تصورات دشمن در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با به شهادت رساندن رهبری، فرماندهان و مسئولان کشور، انسجام و ساختار جمهوری اسلامی ایران از هم خواهد پاشید؛ اما به‌رغم مشکلات و چالش‌های انباشته‌ای که پیش از جنگ نیز با آن مواجه بودیم، به لطف خداوند، رزمندگان با صلابت و شجاعت ایستادگی کردند و مردم نیز بزرگوارانه در صحنه حضور یافتند.

پزشکیان با قدردانی از همراهی و هوشمندی مردم در شرایط دشوار کشور افزود: حتی آن دسته از افرادی که در صحنه حضور نداشتند یا به هر دلیل نسبت به برخی مسائل گلایه‌مند بودند، در نقشه و محاسبات دشمن قرار نگرفتند و با رفتار خود افتخار آفریدند. امروز نیز در دیدار‌ها و گفت‌و‌گو با رهبران کشور‌های مختلف، شاهد نگاه توأم با احترام و تحسین آنان به ملت ایران هستیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ابعاد گسترده تهاجم و فشار‌های واردشده به کشور خاطرنشان کرد: کمتر کسی تصور می‌کرد ایران در مواجهه با چنین هجوم همه‌جانبه‌ای بتواند با این انسجام و پایداری به مسیر خود ادامه دهد؛ اما به‌رغم جنگ، تحریم‌ها و فشار‌های گسترده، شرایط کشور به‌خوبی مدیریت شد و خوشبختانه کمبودی به مردم تحمیل نشد.

پزشکیان این دستاورد را حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ملی دانست و گفت: این توفیق به برکت تلاش همه اقشار جامعه، بازرگانان، اصناف، تجار، همراهی مردم و کوشش مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی حاصل شد. از همه این عزیزان قدردانی می‌کنیم و امیدواریم خداوند توفیق دهد با عزت و سربلندی، کشور را از شرایط دشوار کنونی عبور دهیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر پیگیری رهنمود‌های رهبری معظم انقلاب در زمینه عبور از شرایط موجود، اظهار داشت: در کنار تلاش برای مدیریت مسائل داخلی، موضوع خروج از وضعیت نه جنگ نه صلح از مسیر دیپلماسی عزتمندانه را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم. البته ممکن است برخی با ایجاد حاشیه، طرح اتهامات و نسبت دادن مسائل مختلف به دولت، در این مسیر مانع‌تراشی کنند، اما مسئولیت ما ایجاب می‌کند بدون انحراف از اولویت‌های اصلی، برای حل مسائل کشور و تأمین منافع مردم تلاش کنیم.

پزشکیان با تأکید بر جایگاه و شأن مردم در نظام حکمرانی تصریح کرد: مردم ما بسیار بزرگوار، شریف و شایسته خدمت هستند و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم عدالت را در جامعه محقق کنیم و از مشکلات آنان بکاهیم. امروز مسئولیت ما در جایگاه ریاست جمهوری سنگین‌تر از گذشته است و میزان پاسخگویی ما نیز افزایش یافته است. اگر نتوانیم برای حل مشکلات مردم اقدام مؤثر انجام دهیم، در برابر خداوند مسئول خواهیم بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به کلام نورانی امیرالمؤمنین امام علی (ع) درباره ضرورت پرهیز از ستایش بی‌جا و مسئولیت‌پذیری فردی خاطرنشان کرد: نباید مردم را به‌خاطر مشکلات موجود سرزنش کنیم؛ اگر مسئله یا مشکلی وجود دارد، ابتدا باید عملکرد و تصمیمات خودمان را مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم. مردم در قبال کاستی‌های مدیریتی ما مسئولیتی ندارند. اگر ما وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم، مدیریت صحیح داشته باشیم و مسئولانه عمل کنیم، مردم با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. بنابراین، به جای فرافکنی و انتقال مسئولیت به مردم، باید پاسخگوی عملکرد خود باشیم و برای اصلاح امور و رفع مشکلات جامعه تلاش کنیم.

منبع: ریاست جمهوری