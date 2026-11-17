باشگاه خبرنگاران جوان - محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک در بیانیه ای اعلام کرد: بر اساس اصول حرفه‌ای مدیریتی، کمیته ملی المپیک نباید هیچ‌گونه دخل و تصرفی در استقلال کمیته ملی پارالمپیک داشته باشد. رعایت استقلال رأی، پرهیز از جانب‌داری انتخاباتی و حفظ حرمت همه نامزد‌ها از الزامات رفتار مسئولانه و حرفه‌ای است.

رأی این‌جانب مستقل و مطابق اصول محرمانگی انتخابات محفوظ خواهد بود؛ لذا هرگونه نقل‌قول یا انتساب موضع مبنی بر حمایت رسمی یا غیررسمی این‌جانب از نامزدی مشخص را صراحتاً تکذیب می‌کنم.

استقلال رأی، حفظ حرمت همه نامزد‌ها و رعایت اخلاق حرفه‌ای، موضع قطعی این‌جانب است.