باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «ایران پیشرو» با اشاره به ضرورت تحول در شیوه اداره شهر‌ها اظهار کرد: از پنج سال گذشته چهار محور اصلی شامل تحول در کالبد و زیرساخت‌های شهری، تحولات نرم‌افزاری و مشارکت مردم، تحول در مدیریت شهری و هوشمندسازی مبتنی بر فناوری و نوآوری در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تهران به‌عنوان پایتخت می‌تواند الگویی برای سایر شهر‌های کشور باشد، افزود: اقدامات و تجربه‌های موفق در تهران قابلیت گسترش به دیگر شهر‌ها را دارد و از این رو، نوع مدیریت پایتخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه حدود ۷۷.۷ درصد جمعیت ایران در شهر‌ها زندگی می‌کنند، گفت: این میزان در مقایسه با میانگین جهانی حدود ۵۸ درصد، نشان‌دهنده رشد قابل توجه شهرنشینی در کشور است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در شیوه اداره شهر‌ها و استفاده از راهکار‌های نوین را دوچندان می‌کند.

زاکانی آلودگی هوا و ترافیک را از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان تهرانی دانست و تأکید کرد: مشکلات شهر‌ها تنها به این دو موضوع محدود نمی‌شود و برای تأمین رفاه، آسایش و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باید از ظرفیت مشارکت عمومی، توان نخبگان و دستاورد‌های علمی و فناورانه استفاده کرد.

وی با تأکید بر اینکه اداره شهر باید بر مدار مردم و با تکیه بر دانش و نوآوری انجام شود، از آمادگی مدیریت شهری تهران برای بهره‌گیری از ایده‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های فناور و نخبگان در حل مسائل شهری خبر داد.

نمایشگاه «ایران پیشرو»؛ بستری برای همکاری دانش‌بنیان‌ها و شهرداری

در ادامه این مراسم، سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی شهرداری تهران، نیز با اشاره به نقش فناوری در حل مسائل پیچیده شهری گفت: توسعه همکاری میان مدیریت شهری و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه ارائه راهکار‌های نوآورانه و تسریع در حل مشکلات شهروندان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه فناوری و نوآوری صرفاً به تولید محصولات جدید محدود نمی‌شود، افزود: طراحی شیوه‌های تازه برای حل مسائل شهری و بازنگری در فرآیند‌های مدیریتی نیز بخشی از رویکرد نوآورانه شهرداری تهران است.

معاون مالی شهرداری تهران با اشاره به اقداماتی مانند راه‌اندازی سازمان فناوری‌های نوین و پارک علم و فناوری، توسعه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت نخبگان و فناوران را از برنامه‌های مدیریت شهری عنوان کرد.

محمدعلی‌نژاد همچنین به طرح‌های حوزه مسکن و معیشت از جمله «خانه‌ریز» و مدل «تورم صفر» اشاره کرد و گفت: شهرداری تلاش کرده است با استفاده از الگو‌های جدید، بخشی از مشکلات معیشتی شهروندان را کاهش دهد.

وی درباره دستاورد‌های ارائه‌شده در نمایشگاه «ایران پیشرو» توضیح داد: در این رویداد بخشی از اقدامات فناورانه پنج سال اخیر شهرداری، از جمله استفاده از پهپاد در عملیات امداد و نجات، سامانه‌های مدیریت بحران، دستاورد‌های حوزه حمل‌ونقل و بخش‌هایی از پروژه قطار ملی به نمایش گذاشته شده است.

به گفته معاون مالی شهرداری تهران، این نمایشگاه همچنین فرصتی برای معرفی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان فناوری و بخش‌های مختلف مدیریت شهری فراهم کرده است تا محصولات و ایده‌های کاربردی سریع‌تر وارد چرخه خدمات‌رسانی به شهروندان شوند.

محمدعلی‌نژاد از حمایت از طرح‌های برگزیده این رویداد خبر داد و افزود: برندگان در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد و حمایت‌های لازم برای تسریع در کاربردی‌سازی محصولات آنها انجام می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد که در ماه‌های آینده نمایشگاه دیگری با محوریت هوشمندسازی مدیریت شهری، حکمرانی داده و فناوری‌های مرتبط با اداره هوشمند تهران برگزار خواهد شد.

معاون مالی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد که نمایشگاه «ایران پیشرو» گامی در مسیر گسترش تعامل میان شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیریت شهری و تحقق چشم‌انداز تبدیل تهران به شهری پیشرو در حوزه فناوری و نوآوری است.