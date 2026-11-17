باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- آیین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی جهاددانشگاهی با همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آغاز شد.

در این آئین حدادعادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر ضرورت حمایت از پژوهشگران جوان، فعالیت‌های جهاد دانشگاهی را گامی مؤثر در مسیر شناسایی استعداد‌های بالقوه علمی و تشویق نخبگان دانشگاهی ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اهمیت تالیف در محیط‌های دانشگاهی، افزود: اگر در یک کشور تالیف دانشگاهی تقویت نشود و اساتید از خودشان اثر تولید نکنند، جای نگرانی خواهد بود؛ لذا حمایت از پژوهش‌های دوره دکتری برای تبدیل شدن دانشجویان به اساتید مسلم علمی در آینده، بسیار ضروری است.

حدادعادل با اشاره به جایگاه اهمیت کتاب، بر نقش پیشگامان علمی در ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد و گفت: تجربیات علمی و مربیگری باید از مقاطع پایه و مدرسه آغاز شود تا شالوده بنای علم در کشور محکم گردد.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد تعادل میان «ترجمه» و «تالیف» در دانشگاه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: در حالی که ترجمه آثار علمی جهان ضروری است، اما اساتید دانشگاه باید با جرات علمی، به تولید آثار تالیفی خود بپردازند تا توسعه دانش در کشور میسر شود.