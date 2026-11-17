باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات بارندگی و رعدوبرق را شاهد هستیم د در مناطق سردسیر نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

وی افزود:روز چهارشنبه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران بارش پراکنده رخ می‌دهد. در سایر مناطق کشور تا روز یکشنبه هفته آینده پدیده بارشی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی توضیح داد: روز چهارشنبه تا جمعه (۲۷ تا ۲۹ آبان ماه) در مناطق شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود که به کاهش غلظت آلاینده‌ها در این مناطق کمک می‌کند.

وی افزود:طی چند روز آینده دمای هوا در نوار شمالی کشور، به‌ویژه استان‌های ساحلی خزر و اردبیل، به‌طور نسبی افزایش می‌یابد.