باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در جمع خبرنگاران با تشریح منابع درآمدی صندوق، میزان پرداخت خسارت‌ها و آخرین اقدامات برای اجرای تکالیف قانونی در حوزه بیمه شخص ثالث، گفت: یکی از منابع اصلی درآمد صندوق، عوارض موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث است که از طریق شرکت‌های بیمه بابت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و جرایم مربوط به آن به صندوق واریز می‌شود.

وی افزود: طبق قانون، این عوارض باید حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه محاسبه و به حساب صندوق واریز شود. در تعامل ماهانه صندوق با شرکت‌های بیمه، این منابع وصول می‌شود و شرکت‌های بیمه همکاری بسیار خوبی با صندوق دارند.

قمصریان ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و نوع تعامل شرکت‌های بیمه با بیمه‌گذاران، در برخی موارد مطالبات صندوق با کمی فاصله زمانی به حساب صندوق واریز می‌شود که این موضوع از منظر اصول حسابداری و مدیریتی قابل پذیرش است و مشکل خاصی برای صندوق ایجاد نکرده است. خوشبختانه در تعامل نزدیک با شرکت‌های بیمه، مطالبات خود را وصول می‌کنیم.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به میزان خسارت‌های پرداختی اظهار کرد: سال گذشته صندوق بیش از ۱۲ همت خسارت پرداخت کرد و امسال نیز تا امروز از مرز پرداخت ۹ همت خسارت عبور کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهم در یک بازه زمانی طولانی‌تر گزارش بدهم، از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۵۰ همت خسارت به قریب ۲۶۰ هزار نفر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت کرده‌ایم.

قمصریان در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و مترو‌ها گفت: همان‌طور که مستحضرید، وسایل نقلیه ریلی بر اساس ماده یک قانون بیمه شخص ثالث، مشمول تعهدات بیمه اجباری شخص ثالث هستند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ حق بیمه این وسایل نقلیه در هیئت وزیران و سپس شورای عالی بیمه تعیین شد و چارچوب آن و ابلاغ‌های لازم به شرکت‌های ریلی انجام گرفت. بر این اساس، شرکت‌های ریلی، چه در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری و چه شهری، از جمله متروها، مکلف شدند برای وسایل نقلیه خود پوشش بیمه شخص ثالث تهیه کنند.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: آماری که از طریق سامانه‌های بیمه مرکزی دریافت کرده‌ایم، نشان می‌دهد آمار صدور بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی چندان قابل قبول نیست. انصافاً به‌جزء لوکوموتیو‌های متعلق به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که تقریباً پوشش کامل بیمه شخص ثالث دریافت کرده‌اند، واگن‌های مسافری و باری بین‌شهری و همچنین واگن‌های شهری مورد استفاده در قطار‌های شهری موسوم به مترو، آمار صدور بیمه شخص ثالث بالایی ندارند.

قمصریان تأکید کرد: بار‌ها در مصاحبه‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ام و مجدداً نیز تأکید می‌کنم که وسایل نقلیه ریلی ما با پوشش بیمه حرکت می‌کنند، اما این بیمه‌ها کافی نیستند. معمولاً پوشش‌های مسئولیت، باربری و موارد مشابه وجود دارد، در حالی که طبق قانون، این وسایل نقلیه مکلف به داشتن بیمه شخص ثالث هستند.

وی با اشاره به اقدامات اخیر در این زمینه گفت: اخیراً با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه تخلفات ریلی پس از سال‌ها به‌روزرسانی شد و در شهریور امسال به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد.

قمصریان افزود: صندوق با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی را به دولت ارسال کرد تا نداشتن بیمه شخص ثالث به جدول تخلفات و جرایم ریلی اضافه شود. امیدواریم این پیشنهاد پس از بررسی و تصویب در دولت، به‌عنوان الحاقیه به مصوبه مذکور اضافه شود تا تمام وسایل نقلیه ریلی فاقد پوشش بیمه شخص ثالث مشمول جرایم قانونی شوند. امیدواریم این اقدام به گسترش پوشش بیمه شخص ثالث در ناوگان ریلی کشور کمک کند.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در ادامه در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرای ماده ۴۸ قانون و محرومیت وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه از سهمیه سوخت اظهار کرد: جلسات فشرده‌ای با حضور متولیان امر، از جمله ستاد سوخت، شرکت پالایش و پخش، همکاران ما در فراجا، بیمه مرکزی و صندوق در حال برگزاری است.

وی افزود: این موضوع تاکنون پیشرفت بسیار خوبی داشته و امیدواریم به‌زودی شاهد اتصال برخط سامانه‌های مرتبط باشیم. پس از برقراری این اتصال، وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه شخص ثالث هستند، به‌صورت خودکار از دریافت سهمیه سوخت محروم خواهند شد.

قمصریان تأکید کرد: بار‌ها درباره اجرای این تکلیف قانونی تذکر داده شده است. این موضوع از تکالیف قانونی حدود ۱۰ ساله است که به‌تدریج در برخی حوزه‌ها اجرایی شده و امیدواریم با برخط شدن سامانه‌ها، اجرای آن به‌صورت کامل محقق شود.