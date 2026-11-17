باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در جریان سفر رسمی به عمان، عصر امروز میزبان هیئت نمایندگی دولت قطر بود.

هیئت قطری به ریاست مشاور نخست‌وزیر قطر به عمان سفر کرده است و در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای رایزنی و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این دیدار با اشاره به تداوم نقش‌آفرینی قطر برای کاهش تنش‌های موجود در منطقه، بر اهمیت استمرار مشورت‌ها میان کشور‌های منطقه به‌منظور مقابله با تحرکات بی‌ثبات‌کننده و ناامن‌ساز بازیگران خارج از منطقه تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت