باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار عبدالرضا عابد در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان، یاد شهدای دفاع مقدس و پیشمرگان مسلمان کرد را گرامی داشت و از برگزارکنندگان این مراسم برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا قدردانی کرد.

او با اشاره به حضور مردم استان از سال ۱۳۵۷ گفت: مردم کردستان همواره در کنار نظام و رزمندگان بودند و اجازه ندادند گروه‌کهای ضدانقلاب با طرح شعارهایی مانند خودمختاری و جدایی‌طلبی میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند.

سردار عابد افزود: وحدت مردم کردستان، گروه‌های ضدانقلاب را ناکام گذاشت و پیشمرگان مسلمان کرد در کنار نیروهای سپاه پاسداران برای مقابله با دشمنان و برقراری امنیت تلاش کردند.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به حضور رزمندگان لشکر ۲۲ بیت‌المقدس در جبهه‌های غرب و جنوب کشور گفت: این یگان در عملیات‌های مختلف حضور داشت و رزمندگان آن نقش‌آفرینی کردند.

او افزود: اعزام رزمندگان کردستان به مناطق عملیاتی جنوب در شرایطی انجام می‌شد که درباره وضعیت امنیتی استان و امکان اعزام نیرو پرسش‌هایی مطرح بود؛ با این حال، نیروهای این استان با حضور در جبهه‌ها توانمندی خود را نشان دادند.

سردار عابد با اشاره به مشارکت اقشار مختلف در دوران دفاع مقدس گفت: دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و دیگر گروه‌های جامعه با انگیزه در کنار رزمندگان قرار گرفتند و در قالب گردان‌های سازمان‌یافته برای دفاع از کشور تلاش کردند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و استعدادهای کردستان گفت: این استان در دوران دفاع مقدس با تقدیم شهدا و حضور رزمندگان، نقش مهمی در دفاع از کشور داشت و امروز نیز از توانمندی‌های فراوانی برخوردار است.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) همچنین با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در کردستان گفت موضوع این طرح‌ها با استاندار مطرح شده و ابراز امیدواری کرد با پیگیری برنامه‌ها، اقدامات بیشتری برای آبادانی و پیشرفت استان انجام شود.