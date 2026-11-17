باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از هویت سازمانی و ساختار جدید بورس انرژی ایران، تصویب دستورالعمل گواهی سپرده نفت در هیئت دولت را ظرفیتی مهم برای شفاف‌سازی فروش نفت کشور دانست و بر گسترش دسترسی مردم به ابزار‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تأکید کرد.

مدنی‌زاده در نخستین روز از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام‌های مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، با حضور در این مراسم، برنامه‌های توسعه ابزار‌های مالی بورس انرژی را تشریح کرد.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش ابزار‌های مالی جدید در بخش انرژی، خواستار تسریع در اجرای طرح توکن‌های انرژی و ایجاد امکان خرید گسترده این ابزار‌ها شد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: به‌شدت نیازمند آن هستیم که این اتفاق در بورس انرژی در مقیاسی وسیع رخ دهد و فرایند‌ها به شکلی طراحی شود که حتی مردم عادی بتوانند با استفاده از پلتفرم‌های متداول، توکن‌های انرژی خریداری کنند.

گواهی سپرده نفت، بستری برای شفاف‌سازی فروش و سرمایه‌گذاری عمومی

مدنی‌زاده با اشاره به تصویب دستورالعمل گواهی سپرده نفت در هیئت دولت طی هفته جاری گفت: این ابزار ظرفیت بسیار مهمی برای سامان‌دهی و شفاف‌سازی فروش نفت کشور فراهم می‌کند و با تصویب این آیین‌نامه، از این پس فروش نفت در کشور شفاف خواهد شد.

وی افزود: با آماده شدن بستر‌های مورد نیاز در بورس انرژی، تمامی مردم امکان بهره‌گیری از این ظرفیت را خواهند داشت و می‌توانند برای خرید نفت اقدام کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قیمت‌ها در این بستر شفاف و منصفانه خواهد بود، تصریح کرد: این ابزار، دسترسی عموم مردم به نوعی سرمایه‌گذاری در حوزه نفت را امکان‌پذیر می‌کند و می‌تواند زمینه حفظ ارزش قدرت خرید آنان را فراهم سازد.

مدنی‌زاده در پایان سخنان خود، توسعه و تسهیل دسترسی عمومی به ابزار‌های جدید سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های بورس انرژی برشمرد و تأکید کرد: این موضوع باید با اولویت بسیار بالا پیگیری شود و بورس انرژی، بستر آغاز و اجرای آن را در سطحی بسیار گسترده فراهم کند.

رونمایی از هویت سازمانی و ساختار جدید بازار‌های بورس انرژی

در این مراسم، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هویت سازمانی و بصری جدید بورس انرژی ایران و ساختار بازنگری‌شده بازار‌های این بورس رونمایی شد.

فعالیت بورس انرژی ایران در سال‌های نخست، عمدتاً بر مبادلات فیزیکی حامل‌های انرژی متمرکز بود؛ با این حال، توسعه ابزار‌های مالی، از جمله گواهی ظرفیت، گواهی صرفه‌جویی، گواهی سپرده، ابزار‌های تأمین مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری انرژی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، به گسترش دامنه فعالیت این بورس انجامیده است.

در ساختار جدید، بازار‌های بورس انرژی ایران به چهار گروه شامل بازار فرآورده‌های هیدروکربوری، بازار برق، بازار آب و بازار ابزار‌های مالی تقسیم شده‌اند. بر اساس این دسته‌بندی، تمامی ابزار‌های مالی مرتبط با حوزه انرژی در بازار ابزار‌های مالی قابلیت معامله خواهند داشت.

بازنگری ساختار بازار‌ها با هدف افزایش انسجام، جذب فعالان تخصصی هر بخش، ارتقای فرایند کشف قیمت و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت تراز تولید و مصرف انرژی صورت گرفته است.

هویت بصری جدید بورس انرژی نیز با هدف نمایش ماهیت نوآورانه و پویای این بازار و ایجاد همگرایی بصری با بورس‌های همتای بین‌المللی طراحی شده است.

این تغییرات در ساختار بازار‌ها و هویت سازمانی بورس انرژی ایران در حالی انجام شده است که فعالیت این بورس از مبادلات فیزیکی حامل‌های انرژی فراتر رفته و ابزار‌های مالی و روش‌های متنوع تأمین مالی در بخش انرژی را نیز در بر گرفته است.

منبع: مهر