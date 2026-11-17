باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس عصر امروز (سه‌شنبه) در جریان جلسه محله‌محوری استان، از دو پاکبان پرتلاش شهرستان‌های رضوانشهر و لاهیجان به پاس خدمات و تلاش‌های مسئولانه آنان در جریان بارندگی شدید اخیر تجلیل کرد.

استاندار گیلان با قدردانی از روحیه مسئولیت‌پذیری این دو پاکبان اظهار کرد: تلاش نیروهای خدمات شهری در شرایط دشوار جوی، جلوه‌ای از تعهد، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم است و چنین اقداماتی شایسته قدردانی است.

حق‌شناس با اشاره به فداکاری پاکبان لاهیجانی افزود: محمد رفیعی، پاکبان شهرستان لاهیجان، با وجود شکستگی پا، در جریان بارندگی برای خدمت‌رسانی و انجام وظایف خود در میدان حضور داشت که این روحیه تعهد و مسئولیت‌پذیری قابل تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به اقدام عباس حنیفه، پاکبان شهرستان رضوانشهر بیان کرد: این پاکبان نیز در جریان بارندگی شدید با تلاش برای بازگشایی مسیرهای آب‌گذر و مجاری فاضلاب، نقش مؤثری در هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری از بروز مشکلات در معابر ایفا کرد.

استاندار گیلان تصریح کرد: خدمات این عزیزان نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری و تعهد به مردم محدود به شرایط عادی نیست و نیروهایی هستند که حتی در دشوارترین شرایط نیز برای رفع مشکلات شهروندان پای کار می‌مانند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تکریم نیروهای خدمات شهری خاطرنشان کرد: پاکبانان از سرمایه‌های ارزشمند مدیریت شهری هستند و تلاش‌های آنان، به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، باید دیده شود و مورد تقدیر قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی