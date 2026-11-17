باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، با اشاره به وضعیت معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع انرژی کشور، انتظار می‌رود ابزار‌هایی همچون گواهی صرفه‌جویی و گواهی سپرده گاز طبیعی با استقبال بیشتری روبه‌رو شوند.

او ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد مترمکعب گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی به سرمایه‌گذاران طرح‌های صرفه‌جویی تخصیص یافته است.

نظیفی با تأکید بر جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در این بخش گفت: اکنون میان قیمت گواهی صرفه‌جویی گاز و قیمت گاز حمایتی عرضه‌شده به صنایع در سطح کشور، اختلاف قابل توجهی وجود دارد و این موضوع جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صرفه‌جویی ایجاد کرده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران همچنین درباره معاملات پساب و ظرفیت توسعه اقتصاد آب‌های نامتعارف اظهار کرد: موضوع آب به دلیل قوانین موجود، از جمله قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۰، به دقت در قانون‌گذاری و اصلاح مقررات نیاز دارد تا اقتصاد آب‌های نامتعارف به شکل مطلوب‌تری توسعه یابد.

وی افزود: در حال حاضر، امکان معامله پساب در بورس انرژی فراهم است و این معاملات به‌صورت سالانه و در حجم‌های متفاوت، متناسب با شرایط و ماهیت بازار‌های محلی انجام می‌شود.

نظیفی درباره حجم معاملات پساب گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۳ میلیون مترمکعب پساب در بورس انرژی معامله شده است و امیدواریم این بازار گسترش بیشتری پیدا کند.

وی ادامه داد: شرکت‌های آب و فاضلاب ۱۷ استان اکنون در معاملات این حوزه فعال هستند و سایر استان‌ها نیز به‌تدریج به این بازار اضافه می‌شوند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری اقتصاد پساب در بازار‌های رسمی و تحت نظارت اظهار کرد: اقتصاد پساب در کشور در حال شکل‌گیری است و معاملات آب‌های نامتعارف باید در بازار‌های تحت نظارت و تنظیم‌گری‌شده انجام شود؛ در غیر این صورت، احتمال شکل‌گیری مبادلات خارج از چارچوب‌های رسمی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از این وضعیت و توسعه معاملات رسمی، وزارت نیرو باید دستورالعمل‌های مرتبط با معاملات آب‌های نامتعارف در بورس انرژی را با سرعت بیشتری ابلاغ کند. بورس انرژی برای میزبانی از این معاملات، به وضع مقررات جدید از سوی خود نیازی ندارد و بستر معاملات فراهم است.

در ادامه این مراسم، از صندوق جدید بورس انرژی رونمایی شد. مدیرعامل این صندوق نیز با اشاره به فعالیت صندوق جدید گفت: امروز صندوق جدید را رونمایی کردیم. این صندوق در حوزه گواهی‌های سپرده که در بورس انرژی معامله می‌شوند، فعال است و به نقدشوندگی این گواهی‌ها کمک می‌کند.