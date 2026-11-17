باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه نیویورک تایمز با ادعای تهیه یک گزارشی تحقیقی که روز دوشنبه ۲۵ آبان منتشر شد، با رویکردی سوگیرانه و فاقد استناد علمی، سعی در پیوند دادن پروژه‌های زیرساختی و سدسازی در جمهوری اسلامی ایران با مقاصد نظامی کرده است. آشکارا پیداست که این گزارش با هدف ترویج گمانه‌زنی‌های امنیتی تدوین شده، از تحلیل واقعیت‌های اقلیمی و مهندسی بازمانده و به جای آن، بر فرضیات بی‌مدرک استوار است.

باید یادآوری کرد که پس از گذشت بیش از ۸ ماه از آغاز درگیری‌های ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، این دشمنِ ناتوان در برابر قدرت دفاعی و ارتش جمهوری اسلامی، مکرراً با هدف تضعیف پایداری کشور، زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه‌های آب‌رسانی، جاده‌ها و پل‌ها را هدف قرار داده است. با این حال، در برابر صلابت ملت و توان دفاعی ایران، این اقدامات با شکست مواجه شده است. اکنون، روزنامه نیویورک تایمز در تلاشی جدید، با هدف قرار دادن زیرساخت‌های آبی ایران که کارکرد‌های حیاتی در تأمین آب شرب، کشاورزی و تولید انرژی دارند، از سیاست «تهدید زیرساخت‌های غیرنظامی» بهره می‌گیرد.

ادعای بی‌اساسِ مرتبط دانستن سدسازی با پایگاه‌های موشکی، نه تنها از منظر تاریخی مضحک است، بلکه با واقعیت‌های تمدنی ایران در تضاد کامل است. سدسازی در این سرزمین، ریشه‌ای ۳ هزار ساله دارد که از ایران باستان و با هدف آبادانی اراضی خشک آغاز شده است؛ از این رو، پیوند دادن این میراث کهن و مدیریت منابع آب با مقاصد نظامی، فراتر از یک اشتباه علمی، نوعی تحریف تاریخی است.

جمهوری اسلامی ایران با مدیریت بیش از ۵۰۰ سد بزرگ، در مواجهه با چالش‌های جدی اقلیمی، تنش‌های آبی و نیاز مبرم به مدیریت منابع، از این تأسیسات به عنوان شریان‌های حیاتی برای مهار سیلاب، تأمین آب کشاورزی و امنیت زیستی میلیون‌ها شهروند استفاده می‌کند. استناد به توپوگرافی کوهستانی زاگرس و البرزمرکزی برای تبیین نیاز به مخازن و تونل‌های انتقال، یک ضرورت مهندسی است که نیویورک تایمز در گزارش خود، شرط انصاف و رعایت اصول علمی را فدای تحلیل‌های ژئوپلیتیک کرده است. لازم به ذکر است که حمله یا تهدید علیه این زیرساخت‌های غیرنظامی، نقض آشکار خط قرمز‌های حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

ایران، مهد تمدنی که از قرن‌ها پیش با اتکا به دانش مهندسان بزرگی، چون خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی و عمر خیام، همواره در مسیر توسعه و شکوفایی قدم برداشته، مدیریت آب را یک ضرورت بشردوستانه و بقای سرزمین می‌داند. این مدیریت نباید دست‌مایه سناریوسازی‌های رسانه‌ای یا تحلیل‌های فاقد استناد فنی قرار گیرد.

کمیته ملی سد‌های بزرگ ایران، ضمن محکومیت شدید هرگونه گزارش جعلی، تهدید یا اقدام خرابکارانه علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور، بر ضرورت پرهیز از سیاسی‌کردن موضوع آب و تأکید بر امنیت معیشت و زندگی غیرنظامیان، ایستادگی می‌کند.

منبع: دبیرخانه کمیته ملی سد‌های بزرگ ایران