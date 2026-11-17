باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه خبری سی‌ان‌ان روز سه‌شنبه به نقل از شش منبع آگاه گزارش داد که شبکه محرمانه مورد استفاده آژانس امنیت ملی آمریکا برای ارتباطات داخلی از کار افتاده است.

این سامانه که «ان‌اس‌ای نت» نام دارد، به کارکنان این آژانس امکان می‌دهد اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به‌صورت داخلی به اشتراک بگذارند.

به گفته منابع آگاه، در زمان انتشار این گزارش هیچ شواهدی مبنی بر وقوع حمله سایبری وجود نداشته است.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند که آژانس امنیت ملی آمریکا برای ارزیابی ابعاد اختلال، زمان ورود کارکنان خود به محل کار را به‌صورت مرحله‌ای تنظیم کرده است.

منبع: سی‌ان‌ان