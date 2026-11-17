باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر مصطفی ایزدی روز سه‌شنبه در همایش یاد یاران با محوریت نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمال غرب در سنندج، اظهار کرد: مجموعه نیرو‌های مسلح با توان و آمادگی در حال انجام مأموریت‌های خود هستند و با توکل بر خداوند، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت و استحکام انقلاب در این منطقه مرهون حضور آگاهانه و مجاهدت مردم مؤمن و انقلابی کردستان در صحنه‌های مختلف است، افزود: مردان و زنان بزرگی در سنندج، مریوان، کامیاران، دیواندره، بانه و دیگر مناطق کردستان برای دفاع از ارزش‌های اسلامی قیام کردند و حماسه‌های ماندگاری آفریدند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: در این استان خانواده‌هایی وجود دارند که چندین شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند و این ایثارگری‌ها نشان‌دهنده عمق ایمان، اعتقاد و وفاداری مردم کردستان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سرلشکر ایزدی، کردستان را دژ مستحکم انقلاب اسلامی دانست و گفت: پیشمرگان مسلمان کُرد، پشتوانه مستحکم دینداری، ایثار و مجاهدت در این خطه هستند و نقش آنان در برقراری امنیت و دفاع از ارزش‌های اسلامی، نقشی ماندگار و تاریخی است.

وی بیان کرد: رزمندگان اسلام در ارتفاعات سخت‌گذر و کوهستان‌های برف‌گیر این منطقه با فداکاری و ایثار در برابر دشمنان ایستادند و شهدای بسیاری در مسیر دفاع از امنیت و آرمان‌های انقلاب تقدیم کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ادامه داد: مردم کردستان در کنار سایر اقوام و ملت ایران، در برابر توطئه‌های ضدانقلاب ایستادند و با انتخاب جبهه حق، اجازه ندادند دشمنان نور انقلاب اسلامی را خاموش کنند.

سرلشکر ایزدی با اشاره به حمایت قدرت‌های خارجی از جریان‌های ضدانقلاب اظهار کرد: دشمنان انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با پشتیبانی تسلیحاتی و مالی از گروه‌های ضدانقلاب درصدد ضربه زدن به نظام بودند؛ اما مردم مؤمن و انقلابی با ایستادگی و مقاومت، نقشه‌های آنان را خنثی کردند.

وی با بیان اینکه مردم کردستان در دوران انقلاب و دفاع مقدس هزینه‌های بزرگی برای دفاع از کشور پرداختند، افزود: استان کردستان ۵ هزار و ۵۳۶ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این آمار نشان‌دهنده عمق ایثار و وفاداری مردم این منطقه به ایران و انقلاب است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: مردم کردستان خودشان برای حفظ امنیت منطقه ایستادند و اجازه ندادند دشمنان و گروهک‌های ضدانقلاب به اهداف خود برسند. امروز نیز باید راه شهدا را ادامه داد و از میراث ارزشمند آنان پاسداری کرد.

سرلشکر ایزدی با اشاره به شکل‌گیری جبهه مقاومت و نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این عرصه، یادآور شد: جبهه مقاومت متشکل از نیرو‌های مردمی از کشور‌های مختلف از جمله ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و دیگر ملت‌های منطقه بود که با شکل‌گیری مجموعه‌هایی همچون فاطمیون، حیدریون، حسینیون و زینبیون در برابر داعش ایستادند.

وی افزود: هدف داعش مقابله با جمهوری اسلامی ایران و جریان انقلاب اسلامی بود، اما نیرو‌های مردمی با اتحاد و همبستگی توانستند توطئه این گروه تروریستی را خنثی کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دشمنان در مقاطع مختلف به دنبال ایجاد آشوب، تجزیه ایران، تضعیف توان هسته‌ای و موشکی کشور و محدودکردن قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده‌اند، اما ملت ایران با اتکا به ایمان و وحدت ملی در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.