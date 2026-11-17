باشگاه خبرنگاران جوان- به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند؛ با توجه به افزایش آلودگی هوا، پایداری لایه پایینی جو و پیش‌بینی تداوم شرایط جوی پایدار و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در شهرهای صنعتی، جلسه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱. تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، آبادان، خرمشهر و ماهشهر، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.* این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

۲. از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را با جدیت رعایت کنند.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند تا پایان شرایط مخاطره، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مندرج در دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا را اجرا کنند.

۴. دانشگاه‌های علوم پزشکی استان موظف شدند توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی برای گروه‌های حساس و عموم مردم را از طریق رسانه‌های استانی اطلاع‌رسانی کنند.

۵. شهرداری‌های شهرهای اعلام‌شده موظف‌اند فعالیت‌های عمرانی آلاینده، از جمله خاک‌برداری و خاک‌ریزی را متوقف کرده و با پایش مستمر، از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان، ضایعات و لاستیک‌های فرسوده جلوگیری کنند. همچنین در صورت وقوع آتش‌سوزی، اقدامات لازم برای اطفای حریق در اسرع وقت انجام شود.

۶. از تردد وسایل نقلیه موتوری شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر در سطح شهرها با نظارت عوامل راهنمایی و رانندگی جلوگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

۷. تمامی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کشت و صنعت کارون و سایر شرکت‌ها موظف‌اند تا پایان شرایط مخاطره از سوزاندن مزارع خودداری کنند.

۸. تمامی واحدهای صنعتی و نفتی مستقر در شهرهای مورد اشاره موظف‌اند اقدامات لازم را برای کنترل و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا به عمل آورند.

۹. هرگونه آتش زدن بقایای مزارع کشاورزی، به‌ویژه مزارع شلتوک، در سطح استان ممنوع است. سازمان جهاد کشاورزی استان نیز موظف به نظارت بر مزارع و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح است.