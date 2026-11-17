باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار سرتیپ پاسدار روح‌الله نوری با یادآوری توطئه‌های دیرینه‌ آمریکا و عوامل استکبار در طول تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: کشور عزیز ما در منطقه‌ای حساس قرار دارد که همواره در طول تاریخ هدف طمع‌ورزی‌ها و توطئه‌های استکبار جهانی بوده است؛ اما با اتکا به قدرت لایزال الهی و ایستادگی جانانه ملت و نیروهای مسلح، تمامی این فتته‌ها با شکست مواجه شده است.

وی با اشاره به تحولات و عملیات‌های گذشته در خطوط مرزی و پاکسازی مناطق از لوث گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب افزود: نیروهای مؤمن و آموزش‌دیده مخلصانه در صحنه حضور یافته و با اقتدار، امنیت پایدار را در مناطق مرزی برقرار کردند و امروز دشمنان ملت در مواجهه با سد محکم مقاومت، کاملاً درمانده و منفعل هستند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اسناد و مکاتبات به‌دست‌آمده از ضد انقلاب و ائتلاف‌های پوشالی آن‌ها با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تصریح کرد: جریانات معاند و سرسپردگانی که تصور می‌کردند با ایجاد ناامنی و همراهی با دشمنان می‌توانند خللی در اراده آهنین این ملت ایجاد کنند، در محاسبات خود دچار خطای راهبردی شده و به بن‌بست رسیده‌اند.

سردار نوری در پایان با تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون خون شهدا، مجاهدت رزمندگان اسلام و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب دانست و از زحمات و تلاش‌های فرماندهان و رزمندگان قرارگاه‌ها و لشکرهای عملیاتی نیروی زمینی سپاه در برقراری نظم، امنیت و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.