باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه ستاد توسعه استان خوزستان، با قدردانی از مقاومت و ایستادگی مردم این استان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: همه ما مدیون مردم خوزستان هستیم و با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ، هنوز نتوانسته‌ایم دین خود را به‌طور کامل به مردم این استان ادا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خوزستان در حوزه‌های آب، نفت، گاز، صنعت، کشاورزی و موقعیت مرزی افزود: برخورداری از این مزیت‌ها ایجاب می‌کند که روند توسعه استان با شتاب بیشتری دنبال شود و عقب‌ماندگی‌های موجود در اجرای طرح‌های توسعه‌ای جبران شود.

عارف تأکید کرد: توسعه خوزستان از اولویت‌های ویژه دولت است و رئیس‌جمهور و اعضای کابینه برای رفع مشکلات و پیشبرد طرح‌های زیربنایی این استان اهتمام جدی دارند.

جنگ مانع پیگیری توسعه خوزستان نشده است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت برای بررسی میدانی مسائل خوزستان گفت: قرار بود رئیس‌جمهور و اعضای کابینه در سفری به این استان، شرایط و نیاز‌های توسعه‌ای آن را از نزدیک بررسی کنند، اما وقوع جنگ رمضان مانع انجام این سفر شد.

وی تصریح کرد: شرایط ویژه ناشی از جنگ، مانع آسیب‌شناسی مشکلات خوزستان و برنامه‌ریزی برای رفع آنها نشده و این استان همچنان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار دارد.

در این جلسه، موالی‌زاده، استاندار خوزستان، گزارشی از وضعیت شاخص‌های توسعه، طرح‌های عمرانی و پروژه‌های پیشران استان ارائه کرد.

بازسازی شتابان صنایع فولاد و پتروشیمی خوزستان

در ادامه نشست، ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده این مجموعه در جنگ رمضان ارائه کرد.

وی با اشاره به تلاش کارکنان برای بازگرداندن تجهیزات و خطوط آسیب‌دیده به مدار تولید، اعلام کرد که بازسازی تأسیسات فولاد خوزستان با سرعت قابل‌توجهی پیش رفته است.

مدیرعامل فولاد خوزستان همچنین از حفظ اشتغال کارکنان این مجموعه در شرایط جنگی خبر داد و خواستار حمایت دولت برای تکمیل بازسازی و بهسازی تأسیسات، تدوین بسته حمایتی ویژه صنایع آسیب‌دیده و تأمین پایدار برق و گاز شد.

مطیری، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نیز گزارشی از روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده پتروشیمی استان ارائه کرد و گفت: با وجود خسارات ناشی از جنگ و مشکلات ایجادشده، فعالیت‌های بازسازی با جدیت دنبال شده و از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شده است.

وی همچنین از آماده‌سازی برنامه‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خبر داد و تأمین منابع مالی، مشارکت سرمایه‌گذاران و پایداری تأمین انرژی را از الزامات پیشبرد این برنامه‌ها دانست.

وزیر صمت: سرعت بازسازی فولاد خوزستان در شمار رکورد‌های جهانی است

اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده استان خوزستان، سرعت بازسازی تأسیسات فولاد خوزستان پس از جنگ اخیر را از نمونه‌های برجسته بازسازی صنعتی در جهان توصیف کرد.

وی تأکید کرد: تلاش کارکنان و مجموعه‌های صنعتی برای بازگرداندن ظرفیت‌های تولید، زمینه تسریع در احیای فعالیت صنایع راهبردی استان را فراهم کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تهیه برنامه‌ای برای افزایش صادرات فولاد و محصولات پتروشیمی خبر داد و گفت: این برنامه به دولت ارائه خواهد شد تا منابع حاصل از توسعه صادرات به تسریع بازسازی و بهسازی صنایع آسیب‌دیده کمک کند.

بسیج امکانات کشور برای تأمین انرژی و بازسازی صنایع خوزستان

علی‌آبادی، وزیر نیرو، نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی و تأمین برق خوزستان، شرایط منابع آب سد‌های استان را مناسب توصیف کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای حفظ منابع آبی، افزایش تولید برق و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق گفت: تأمین پایدار آب و برق مورد نیاز مردم و صنایع استان از اولویت‌های این وزارتخانه است.

وزیر نیرو همچنین از بسیج تجهیزات و امکانات از سراسر کشور برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده خوزستان خبر داد و تأکید کرد که بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، ظرفیت‌های وزارت نیرو برای پشتیبانی از تولید و تسریع در بازسازی استان به کار گرفته شده است.

بررسی وضعیت بندر امام خمینی و طرح‌های توسعه زیرساختی

در این نشست، گزارشی از فعالیت‌های بندر امام خمینی، وضعیت کالا‌های اساسی، روند تخلیه و ترخیص محموله‌ها و برنامه‌های توسعه اسکله‌های این بندر ارائه شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، فعالیت‌های بندری و جابه‌جایی کالا با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن ادامه یافته و برنامه‌های توسعه ظرفیت‌های بندری استان نیز در دست پیگیری است.

همچنین طرح‌های پیشران توسعه خوزستان در حوزه‌های فولاد، فرآورده‌های نفتی، قطعه‌سازی، کشاورزی، آبزی‌پروری، گردشگری، توسعه بنادر، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، تأمین آب، شرکت‌های فناور و زراعت چوب مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و انسانی خوزستان، خواستار شتاب‌بخشی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان و تداوم حمایت از بازسازی صنایع راهبردی آسیب‌دیده شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت