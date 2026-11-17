باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با قانون گریزان موفق به انجام عملیات‌هایی همچون خروج زمین‌های ملی از دست متصرفان، توقیف محموله‌های قاچاق و دستگیری عامل تیراندازی شدند.

رفع تصرف اراضی ملی ۹۰۰ میلیارد ریالی در فراشبند

فرمانده انتظامی فارس از رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال در روستای دژگاه شهرستان فراشبند خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: در پی شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر تصرف ۴۳۰ هزار متر مربع از اراضی ملی توسط تعدادی از اهالی در چند منطقه از روستای دژگاه واقع در شهرستان فراشبند، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی به همراه نماینده و کارشناس منابع طبیعی و هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و ۴۳۰ هزار متر مربع از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود را به بیت المال بازگرداندند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص ۴ نفر متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

محموله‌های ۲۴ میلیارد ریالی بدون مجوز به مقصد نرسید

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس از کشف کالای بدون مجوز در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس اظهار کرد: در جهت مبارزه با قاچاق کالا در سطح حوزه استحفاظی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی ۲۴ ساعت گذشته با اقدامات فنی و انجام تحقیقات میدانی از نگهداری و حمل کالا‌های بدون مجوز در چندین محدوده در شهرستان شیراز مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او تصریح کرد: با هماهنگی قضایی در بازرسی از این مکان‌ها و همچنین ۳ دستگاه خودروی وانت بار توقیفی در محور‌های مواصلاتی شهرستان شیراز، اقلامی شامل ۶ دستگاه ماینر، یک دستگاه مودم و کنترل فاز برق، ۶ حلقه لاستیک خودروی سنگین، ۶۰ عدد کمپرسور هوا، ۷۸ عدد آرمیچر بزرگ، یک عدد دینام، ۳ عدد صفحه سنگ گرانیت و یک دستگاه اسپلیت که همگی فاقد مجوز و مدارک قانونی بود، کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه ۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است و رانندگان و همچنین ۳ نفر عوامل دیگر برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

عامل تیراندازی در داراب دستگیر شد

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری عامل تیراندازی و کشف یک قبضه سلاح کلاشینکف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان و گزارش یک مورد تیراندازی با سلاح جنگی در اطراف روستای قلعه بیابان، عوامل انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعلامی اعزام شدند.

او افزود: ماموران انتظامی پاسگاه قلعه بیابان در محل حاضر و پس از اطمینان از صحت گزارش، پس از هماهنگی قضایی و با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شده و او را دستگیر کردند.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه از محل دستگیری متهم یک قبضه سلاح کلاش به همراه مهمات مربوطه کشف شد، گفت: متهم که در بازجویی اولیه علت این اقدام مجرمانه را اختلاف خانوادگی اعلام کرد، پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

کشف گنج یاب‌های بدون مجوز در منزل مسکونی

فرمانده انتظامی بیضا از کشف ۴ دستگاه گنج یاب بدون مجوز در بازرسی از منزل مسکونی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت الله ارجمندی فرمانده انتظامی بیضا بیان کرد: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق، ماموران انتظامی با اقدامات فنی از نگهداری تجهیزات غیرقانونی در منزلی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان مطلع شدند و با هماهنگی قضایی اقدام به بازرسی از آن مکان کردند.

او با بیان اینکه در این خصوص ۴ دستگاه گنج یاب کشف شد، افزود: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این خصوص پرونده تشکیل و تحویل مرجع قضایی شد.

منبع: پلیس فارس