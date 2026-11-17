باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: جهادکشاورزی شهرستان آمل، در راستای حمایت از توسعه مشاغل خانگی در بخش کشاورزی، ۳۸ طرح با مجموع اعتبار ۵۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند و کلیه ۳۸ طرح فوق‌الذکر تسهیلات دریافت کردند.

او افزود: این طرح‌ها در زمینه‌های پرورش قارچ، پرورش ماهی، پرورش گوسفند و بز، پرورش طیور، بسته‌بندی محصولات زراعی و باغی، پرورش زنبورعسل، تولید گل و گیاه زینتی بوده و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و رونق تولید در استان مازندران خواهند داشت.

هادی زاده با اشاره به تداوم حمایت‌ها از متقاضیان این حوزه، گفت: ارائه آموزش‌های فنی، مشاوره تخصصی و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت برای توسعه مشاغل خانگی است.