باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی از عصر امروز با حضور ۵۰۰ مهمان داخلی و خارجی که از ۳۰ استان کشور و ۱۰ کشور جهان از جمله عراق، لبنان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، کنیا و هند حضور دارند؛ در تالار وحدت ارومیه آغاز شد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در این اجلاسیه که علاوه بر مهمان خارجی،اقشار مختلف مردم، علما، بزرگان اهل سنت، و نمایندگان جوامع آشوری، ارامنه و ارکان مختلف استانی حضور داشتند؛ با اشاره به اهمیت همبستگی ملی و منطقه‌ای تصریح کرد: استان آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر انسانی، فرهنگی و اقتصادی امروز به الگویی برجسته از همزیستی مسالمت‌آمیز و برادری میان شیعه، سنی و سایر ادیان الهی تبدیل شده است.

وی با اشاره به فعالیت بزرگ‌ترین موکب‌های مردمی برادران و خواهران اهل سنت در کنار موکب‌های ارامنه و آشوریان در ارومیه این جلوه‌های پرشکوه را نشانه عمیق عشق و دلدادگی به خاندان عصمت و طهارت و ارزش‌های دینی دانست و افزود: این همدلی بی‌نظیر پاسخ محکمی به یاوه‌گویی‌ها و توطئه‌های بدخواهان است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره جایگاه خطیر مردم این خطه، خاطرنشان کرد: مردم غیور این استان در دوره‌های مختلف تاریخی و بحران‌ها وفاداری خود را به نظام اسلامی ثابت کرده‌اند و امروز نیز امنیت پایدار و اقتدار کشور مرهون حضور هوشمندانه همین مردم و مجاهدت نیروهای مسلح، مرزبانان، دستگاه‌های امنیتی و نهادهای قضایی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز پروژه‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی طی دو سال اخیر در استان گفت: با وجود پتانسیل‌های فراوان، آذربایجان‌غربی نیازمند جهشی همه‌جانبه در حوزه‌های مختلف است که با تلاش مسئولان، همراهی علمای اعلام و مشارکت فعال مردم فرآیند توسعه استان شتاب گرفته است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان تصریح کرد: دشمنان همان‌گونه که در حوزه‌های نظامی و امنیتی ناکام مانده‌اند امروز نوک پیکان حملات خود را متوجه امید، روحیه و افکار عمومی جوانان کرده‌اند و از این رو رسانه‌ها، قلم‌به‌دستان، نخبگان و جامعه روحانیت رسالتی خطیر در تبیین دستاوردها، تقویت انسجام اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه بر عهده دارند.

در ادامه این مراسم از تعداد پیرغلامان حسینی با اهدای لوح تجلیل شد. همچنین در پایان اجلاسیه پیرغلامان حسینی برای حضور در تجمعات شبانه راهی میدان ولایت فقیه ارومیه شدند.