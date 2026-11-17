باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انگلیس اعلام کرد در زمستان پیش‌رو بیش از هزار موشک پدافندی کوتاه‌برد و سامانه‌های پرتاب آنها را به همراه بیش از ۱۲ رادار پدافندی به اوکراین تحویل خواهد داد.

این کمک‌ها در قالب بسته‌ای به ارزش ۲۴۰ میلیون پوند، معادل ۳۱۵ میلیون دلار، با هدف تقویت توان دفاعی اوکراین در برابر حملات روسیه ارائه می‌شود.

وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس روز دوشنبه این بسته حمایتی را در جریان سی‌وهفتمین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در مقر ناتو در بروکسل اعلام کرد؛ نشستی که با ریاست مشترک او و بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان برگزار شد.

این بسته بخشی از ۵۰۰ میلیون پوند کمک اضافی انگلیس به اوکراین است که در بودجه این کشور برای جبران کمبود‌های فوری پدافند هوایی اوکراین در نظر گرفته شده است.

تحویل این تجهیزات از اواسط دسامبر آغاز می‌شود. این کمک در ادامه ارسال ۴۰۰ موشک زمین‌به‌هوا از سوی انگلیس پیش از آغاز زمستان صورت می‌گیرد. رادار‌های جدید نیز که از انگلیس و دیگر کشور‌های اروپایی تأمین می‌شوند، به نیرو‌های اوکراینی در شناسایی حملات ورودی کمک خواهند کرد.

استریتینگ با متهم کردن ولادیمیر پوتین به استفاده از زمستان به‌عنوان سلاحی علیه اوکراین، بر ادامه حمایت نظامی لندن از کی‌یف تأکید کرد.

دولت انگلیس اعلام کرد این کمک‌ها در پاسخ به درخواست مستقیم مقامات اوکراین ارائه می‌شود و بخشی از تعهد گسترده‌تر ۱۰ میلیارد پوندی این کشور به کی‌یف است.

منبع: خبرگزاری آناتولی