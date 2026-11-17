\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0635\u0627\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0639\u0632 \u0631\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u06cc\u0645\u0646 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062a\u0633\u0644\u0637 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062f\u0628 \u0648 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0631\u0627 \u062a\u062b\u0628\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n