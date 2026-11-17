باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پرونده خرید و فروش خارج از ضوابط ۱۰۷ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس بررسی شد.

حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در این خصوص اظهار کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به محتویات پرونده و عدم ارائه اسناد و مدارک قانونی از سوی متهم تخلف انتسابی را محرز دانست و بر همین اساس علاوه بر ضبط آردهای کشف‌شده متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی آردها محکوم شد.

به گفته وی این محموله با گزارش مردمی و طی بازرسی نیروهای سپاه شهرستان سلماس از یک منزل مسکونی کشف و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در خاتمه ضمن اعلام آمادگی این اداره‌کل برای رسیدگی فوری به شکایات مردمی از شهروندان خواست هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی و قاچاق را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا تماس با شماره تلفن ۱۳۵ گزارش کنند.