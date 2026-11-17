باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نیما اکبرخانی، نویسنده کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» درباره این رمان که امروز با انتشار تقریظ رهبر شهید همراه بود، گفت: موضوع کتاب درباره تقابل بین یک ژنرال سپاه و رئیس موساد است. هر دوی آنها در جغرافیا‌های مختلف در حال جنگیدن هستند.

اکبرخانی ادامه داد: شخصیت‌ها کاملاً تخیلی است و اگر بعضی از وقایع را مخاطبین جست‌و‌جو کنند، به پرونده‌هایی در اینترنت دست می‌یابند. داستان من پیوندزننده تخیل با تاریخ است؛ یعنی هم تاریخ خودمان را به مخاطب یادآوری می‌کند و هم داستان را جذاب و دراماتیک می‌کند.