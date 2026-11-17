باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه از رژیم صهیونیستی خواست سیاست‌هایی را که به کشور‌های همسایه آسیب می‌رساند، کنار بگذارد.

فیدان در نشست خبری مشترک با اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه در آنکارا گفت: «اسرائیل باید اکنون درک کند که نمی‌تواند با آسیب رساندن به همسایگان خود امنیتش را تأمین کند و باید این سیاست را کنار بگذارد.»

الشیبانی نیز با تأکید بر اهمیت سوریه در منطقه اظهار داشت: «ثبات سوریه سنگ‌بنای ثبات خاورمیانه است و ترکیه نیز شریکی ضروری در ایجاد این ساختار به شمار می‌رود.»

منبع: الجزیره